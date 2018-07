- Rząd PiS deprecjonuje dokonania poprzedników w dziedzinie rolnictwa. To sposób na spychanie na dalszy problemów, których ta władza nie potrafi rozwiązać. Przykładem pozorowana walka z afrykańskim pomorem świń oraz brak jakichkolwiek działań zaradczych w temacie suszy – mówi Stanisław Rakoczy, przewodniczący PSL w regionie.

- Przykładów na to, jak wiele złego zrobił rząd PiS w temacie rolnictwa nie trzeba szukać daleko. Wystarczy popatrzeć na to, jakie kwoty były zapisane dla naszych rolników w kończącej się powoli perspektywie na lata 2014-2020, a jaka kwota znalazła się w perspektywie planowanej, na lata 2021-2027, do przyjęcia której rękę przyłożyli eurodeputowani PiS. Teraz jest to 32,3 miliarda euro, a będzie 27,1 miliarda euro, a więc o ponad pięć miliardów euro mniej! – argumentuje Stanisław Rakoczy.- Rząd PiS podwyższył też wiek emerytalny rolnikom. Wcześniej było to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Teraz w obu przypadkach jest to o pięć lat więcej. W praktyce oznacza to, że rolnicy muszą pracować do śmierci – komentuje lider opolskiego PSL.Stanisław Rakoczy przypomina, że gdy był wiceministrem spraw wewnętrznych w rządzie PO-PSL, to podlegała mu m.in. kwestia weryfikacji sprzedaży ziemi obcokrajowcom. – Pamiętam, jak ówczesna opozycja grzmiała, że frymarczymy polską ziemią, że wyprzedajemy kraj obcym. A gdy dorwali się do władzy, to zmienili prawo tak, że polski rolnik praktycznie nie może kupić ziemi na własność, za to bez większych problemów państwo przedaje grunty obcokrajowcom. I to na większą skalę, niż wcześniej. W 2015 roku było to 412 hektarów. Rok później 576 hektarów. A w minionym roku już 1069 hektarów – wylicza.Na listę grzechów rządu PiS w temacie rolnictwa Stanisław Rakoczy wpisuje również pogorszenie relacji z sąsiadami, w tym z Rosją, przez co polscy rolnicy stracili rynki eksportowe.- Najgorsza jest jednak bezczynność w palących sprawach afrykańskiego pomoru świń oraz suszy. Rząd wykonuje tylko działania pozorowane. PSL zgłosił do marszałka Sejmu zestaw projektów, które przewidują wsparcie dla gospodarstw dotkniętych pomorem świń czy wypłacanie z kasy państwa odszkodowań za szkody rolnicze, ale znając politykę pana marszałka Marka Kuchcińskiego, najpewniej trafiły one do kosza – komentuje lider PSL w woj. opolskim.Antoni Konopka, członek zarządu województwa z PSL, uważa, że zmiana ministra Krzysztofa Jurgiela na Krzysztofa Adranowskiego niewiele wniosła. – Nadal nie wiadomo jaka będzie wysokość dopłat dla rolników oraz na jakie wsparcie konkretnie będą mogli liczyć – wskazuje.