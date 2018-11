Pstryk Opole. Wybrano najlepsze zdjęcia, które trafią do miejskiego kalendarza na 2019 rok [GALERIA]

Od 30 października do 9 listopada trwał konkurs fotograficzny na zdjęcia, które ukażą się w kalendarzu miejskim na 2019 rok. Pomimo krótkiego okresu na zgłaszanie zdjęć, konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do Wydziału Promocji swoje zgłoszenia przesłały 153 osoby, co łącznie dało 420 fotografii do oceny jury. Około 90% zgłaszających wysłało po 3 fotografie.

Tematyka zdjęć była bardzo różnorodna, jednak pojawiały się motywy lub miejsca, które dominowały: przede wszystkim Opolska Wenecja w różnych odsłonach, najczęściej nocą, o różnych porach roku; Most Groszowy sfotografowany z każdej strony, nawet z góry; Wyspa Bolko, Odra i Młynówka, opolskie mosty i panoramy, a także pejzaże spoza centrum miasta.

Jury wybrało 12 fotografii 10 autorów, nagradzając również trzy najlepsze zdjęcia:

I miejsce – Michał Praski (Most Groszowy z góry) – nagroda 700 zł

II miejsce – Paweł Grygiel (Fajerwerki) – nagroda 500 zł

III miejsce – Marek Śliwiński (Most Groszowy nocą) – nagroda 300 zł

Dla jury ważna była kreatywność i dobra kompozycja zdjęcia, ale nie tylko. „Szukaliśmy fotografii, które będą się dobrze prezentowały w dużym formacie i nie znużą odbiorcy w przeciągu całego miesiąca. Ważne też było nietypowe spojrzenie na prezentowane miejsca“ – wyjaśnia Sławomir Mielnik z Fundacji 2.8, który zasiadał w jury konkursu.

Kalendarz pojawi się jeszcze w grudniu i będzie go można wygrać w konkursach na fanpage’u Opola.