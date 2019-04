Punky Reggae Live 2019 w Opolu. Farben Lehre, Gutek, Closterkeller, Leniwiec w Sali Kameralnej

W ubiegłym roku na krajową mapę koncertową wróciła kultowa trasa Punky Reggae Live. W Narodowym Centrum Polskiej Piosenki zagrali Farben Lehre, Gutek oraz The Analogs, a jako support wystąpił zespół Pajujo z Praszki

Całe przedsięwzięcie okazało się na tyle kreatywne i udane, że organizatorzy postanowili w tym roku ponownie wyruszyć na wspólne granie.

Punky Reggae live to wyjątkowe wydarzenie, trafiające w różne gusta muzyczne, łączące pokolenia słuchaczy, które z założenia udowadnia, że muzyka to dziedzina, w którym nie ma miejsca na wzajemne podziały, a wręcz przeciwnie - pozytywny przekaz oraz szukanie tego co nas łączy, to coś, co skutecznie nakręca nas do dalszego działania.

Punky Reggae Live 2019 - w sobotę w Sali Kameralnej NCPP zagrają:

Farben Lehre

Gutek

Closterkeller

Leniwiec

Początek koncertu o godz. 19.00.

Bilety - 50 zł (przedsprzedaż) i 55 zł (w dniu koncertu)