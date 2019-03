Radni Koalicji Obywatelskiej chcą parków kieszonkowych w Opolu. Złożyli pismo do ratusza

Barbara Kamińska, wiceprzewodnicząca rady miasta z KO, zauważa, że interpelacje i zapytania dotyczą najczęściej braków w zieleni miejskiej. Dlatego klub postanowił wrócić do jednego ze swoich postulatów z kampanii samorządowej - do tworzenia na terenie miasta parków kieszonkowych.

Wskazuje, że radni KO przodują we współczynniku pism w przeliczeniu na członka. - U nas jest to siedem, w PiS jeden, a w klubie prezydenta, posiadającym samodzielną większość, poniżej jednego - mówi.

- Pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami Opola, którzy zgłaszają nam swoje problemy i wątpliwości zarówno podczas bezpośrednich spotkań, jak i poprzez media społecznościowe. Między innymi na tej podstawie przygotowaliśmy do tej pory 52 interpelacje i zapytania. Dla porównania, radni klubu prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego zgłosili takich pism 11, a klub PiS cztery - wylicza Przemysław Pospieszyński, lider klubu KO.

- To małe przestrzenie zieleni, o powierzchni do pięciu tysięcy metrów kwadratowych. Takie parki tworzy się na terenach o gęstej zabudowie, w odległości krótkiego spaceru. I nie chodzi tu nawet o tworzenie czegoś od podstaw, a o adaptację przestrzeni, które często pozostają niezagospodarowane, chociażby tereny pomiędzy blokami - wskazuje Przemysław Pospieszyński.

- Liderem pod tym względem jest Kraków. Warto się na nich wzorować. Mamy duże parki na terenie Opola, ale potrzebne są mniejsze przestrzenie bliżej mieszkańców - argumentuje lider klubu KO.

Koszt realizacji jednego parku kieszonkowego szacuje na 200 tys. złotych. Uważa, że każda dzielnica Opola powinna mieć jeden. - Szczególnie, że tworzenie takich parków wpisane jest w strategię przeciwdziałania zmianom klimatycznym w mieście do 2050 roku – wskazuje.

Ratusz jest przychylny tej inicjatywie.

- To ciekawy pomysł. Postaramy się nim zarazić rady dzielnic, bowiem one mogą wskazywać miejsca na swoich terenach do tworzenia takich parków. Kwestia finansowania pozostaje otwarta, ale w ramach współpracy z radami dzielnic takie zadania mogłyby być realizowane - mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta.