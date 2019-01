Radni Opola podjęli uchwałę w sprawie mowy nienawiści. Była zmiana treści

W wersji stanowiska rady przygotowanej przez Koalicję Obywatelską podkreślone było, że jest ona owocem śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł wskutek obrażeń zadanych przez nożownika podczas ostatniego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

„Mord na Prezydencie Adamowiczu w bolesny sposób pokazuje jak niewielki dystans dzieli werbalną przemoc od realnej zbrodni” – napisano na początku projektu uchwały.

Kilka dni temu na konwencie przewodniczących klubów radnych tekst uchwały uogólniono. Było to owocem uwag PiS, który argumentował, że uchwała nie powinna się odwoływać do konkretnych wydarzeń. – Przystaliśmy na to, bowiem taka uchwała ma sens wtedy, gdy popierają ją wszyscy, niezależnie od ugrupowania – mówi Przemysław Pospieszyński, lider klubu KO.

To właśnie on przedstawił treść uchwały przygotowanej przez konwent. Ta zaczyna się od stwierdzenia, że rada miasta „wyraża stanowczy sprzeciw wobec szerzącej się w przestrzeni publicznej słownej agresji i mowy nienawiści”.

W dalszej części dokumentu jest apel do uczestników lokalnego i krajowego życia publicznego, a także obywateli o to, przeciwdziałali mowie nienawiści. Szczególnie zwrócono uwagę na jej obecność w przestrzeni wirtualnej i mediów. Do tego dochodzi apel o „prowadzenie kulturalnej dyskusji” oraz „o głęboką moralną refleksję”.

„Jesteśmy winni sobie nawzajem szacunek, solidarność i akceptację” – brzmi ostatnie zdanie uchwały.

- Ta uchwała jest bardzo potrzebna. Pokazuje, że rada miasta widzi problem i rosnącą skalę mowy nienawiści w debacie publicznej i w Internecie – mówił Piotr Mielec, lider klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego.

- Nikt nie wskazuje palcem kto jest winny. Ale warto się zastanowić nad własnym postępowaniem. Powinniśmy reagować na naganne zachowania w przestrzeni publicznej – upominać takie osoby i zgłaszać organom ścigania, bo zbyt często przechodzimy nad tym do porządku dziennego – ocenił.

Elżbieta Kurek zwracała uwagę, że problemem jest też pogarda, deprecjonowanie i ośmieszanie przeciwników. - To również bolesne. Pamiętajmy, by i na to reagować – stwierdziła.

„Za” uchwałą głosowało 21 radnych – wszyscy obecni wtedy na sali.