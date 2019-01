Radni znów odrzucili projekt PiS w sprawie miejskiego becikowego. Temat wróci w kolejnej kadencji?

Było to kolejne podejście klubu radnych PiS do stworzenia w Opolu miejskiego becikowego.

Co prawda kilka miesięcy temu przegłosowano projekt zakładający m.in. wsparcie w wysokości 500 zł na każde dziecko urodzone rodzicom zameldowanym w Opolu, ale ostatecznie projekt utrącił przez nadzór wojewody.

Wszystko z powodu stwierdzenia nieprawidłowości w zapisach uchwały, takich jak stwierdzenie, że wsparcie możliwe jest zarówno w gotówce, jak i w ekwiwalencie materialnym.

Na sesję wrześniową klub radnych PiS przygotował nowy projekt uchwały w sprawie miejskiego becikowego. Jak podkreślał Sławomir Batko, lider klubu PiS, "konsumował on wszelkie wątpliwości zasygnalizowane przez nadzór wojewody".

Ostatecznie radni nie zajmowali się wtedy tym projektem, ponieważ z inicjatywy Łukasza Sowady, lidera klubu radnych Arkadiusza Wiśniewskiego, skierowano go do ponownego rozpatrzenia przez komisję budżetową. Ta nie opiniowała go z powodu braku przedstawiciela wnioskodawcy na jej posiedzeniu.

Projekt miejskiego becikowego firmowany przez klub PiS wrócił na sesję październikową, ostatnią przed wyborami samorządowymi.

I ostatecznie radni znów się nim nie zajęli. Jeszcze przed jego omówieniem i dyskusją Łukasz Sowada zgłosił wniosek formalny o odrzucenie projektu. Przeciwny wniosek zgłosiła radna Agnieszka Zakrzewska-Kubów z klubu PiS.

Radni przyjęli wniosek Łukasza Sowady. Za było 10 radnych, przeciw pięciu, a czterech wstrzymało się od głosu. Projekt odrzucono.

Nie można jednak wykluczyć, że wróci po wyborach samorządowych, w nowej kadencji rady miasta.

