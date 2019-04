Rady klasyfikacyjne odbyły się już w większości strajkujących szkół ponadgimnazjalnych Opolszczyzny

Dotąd rady klasyfikacyjne nie odbyły się w 37 szkołach. To placówki w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, strzeleckim, kluczborskim z wyjątkiem Byczyny i Wołczyna oraz w głubczyckim z wyjątkiem Zespołu Szkół w Kietrzu.

W sumie na czwartek rady klasyfikacyjne zaplanowano w 22 szkołach. Niektóre wyznaczyły jeszcze termin posiedzenia rady na piątek. To już jest termin ostateczny.

Mam nadzieje, że wszędzie jednak uchwały zostaną podjęte. Od początku o to apelowałem. Uważam, że nie jest w porządku, by ucznia, którego czeka tak ważny egzamin, stawiać w takiej sytuacji. Zniecierpliwieni są też rodzice, odbieram wiele telefonów w tej sprawie. Jesteśmy w kontakcie z organami prowadzącymi i dyrektorami szkół. Zachęcamy by namawiali nauczycieli do podjęcia wymaganych uchwał. To jest ich obowiązek i powinni się z niego wywiązać - dodał kurator.