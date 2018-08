Czytelnicy skarżą się, że skrócono godziny otwarcia Wodnej Nuty. MOSiR broni się, że nie ma kim pracować, ale zapewnia, że to stan przejściowy.

Część pływaków ratuje się, wybierając w tym okresie basen letni na Placu Róż.

W tym roku sytuację dodatkowo skomplikował fakt, że odłożono w czasie przerwę technologiczną, która zwykle odbywała się na Wodnej Nucie w trakcie wakacji i trwała około miesiąca.

Pani Magdalena korzystała z basenu Wodna Nuta przy ul. Prószkowskiej w Opolu regularnie. Obiekt był czynny od 6 do 22, więc każdy mógł znaleźć dogodny moment na pływanie. Czytelniczka bardzo się zdziwiła, gdy skrócono czas otwarcia basenu.- Teraz pływalnia działa od 10 do 18, a więc w godzinach, w których wielu opolan pracuje - denerwuje się amatorka pływania. - Nie mam szans skorzystać z basenu przed pracą, a i dotarcie na pływalnię po pracy graniczy z cudem. Nie rozumiem, kto wpadł na to, żeby basen działał wtedy, gdy większość osób pracuje. Wiem, że są wakacje, ale przecież nie każdy spędza dwa miesiące w domu!- Przy takich upałach frekwencja jest duża, więc i komfort pływania zupełnie inny, niż na krytej pływalni - mówi pan Andrzej, który również zadzwonił do nto w tej sprawie. - Budowa Wodnej Nuty kosztowała grube miliony, dlatego dziwię się, że miasto nie wykorzystuje jej potencjału. Jeśli nie można w rozsądnych godzinach pływać, to tracą pływacy, ale też miasto, bo bilety nie sprzedają się tak, jakby mogły. Gdzie w tym sens i logika?Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza obiektem tłumaczy, że widzi problem, natomiast ma kłopot, aby go rozwiązać.- Ratownicy pracują u nas przez cały rok, nabierają doświadczenia, a latem wyjeżdżają do pracy w kurortach, bo tam mogą lepiej zarobić. A my nie mamy kim pracować - przyznaje Maja Kozłowska, rzeczniczka MOSiR-u.- Ratownicy wykorzystywali urlopy właśnie w trakcie tej przerwy, dlatego w drugim wakacyjnym miesiącu mieliśmy obsadę i nie musieliśmy skracać godzin pracy basenu - wyjaśnia Kozłowska. - Spodziewamy się, że we wrześniu sytuacja się poprawi i basen będzie działał normalnie. Cały czas szukamy też ratowników, co mogłoby wpłynąć na wydłużenie godzin pracy obiektu.Krótka przerwa w pracy Wodnej Nuty została natomiast zaplanowana między 13 a 16 sierpnia.