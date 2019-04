Ratusz chce stworzyć park w miejscu działek przy ulicy Rataja w Opolu [ZDJĘCIA]

Chodzi o ogródki działkowe znajdujące się na terenie pomiędzy ulicami Rataja, Sosnowskiego, Horoszkiewicza oraz Rekreacyjną, która biegnie równolegle do torowiska.

Przed laty działkowcy toczyli batalię z ówczesnym prezydentem Ryszardem Zembaczyńskim o to, aby miasto nie przeznaczyło tego terenu pod inwestycje. Co prawda zapisy umożliwiające budowę biurowców w tym miejscu znalazły się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jednak do ich realizacji nie doszło. Miasto uzyskało bowiem tereny po fabryce części samochodowych w rejonie skrzyżowania Oleskiej z Plebiscytową i tam planuje budowę Centrum Usług Publicznych.