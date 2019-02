Ratusz dołożył do remontu mostu im. Ireny Sendlerowej w Opolu ponad 3 mln zł. A potem unieważnił przetarg [ZDJĘCIA]

Modernizacja mostu im. Ireny Sendlerowej pomiędzy Pasieką i Wyspą Bolko zakłada znaczną zmianę jego oblicza. Wymieniona będzie płyta przeprawy, po czym pojawi się na niej nowa nawierzchnia bitumiczna. Dobudowane będą także nowe kładki po obu stronach przeprawy. Kładki służyć mają pieszym, natomiast istniejący środek mostu zarezerwowano wyłącznie dla cyklistów.

Przetarg na wykonanie tych prac ogłoszono w sierpniu. Zgłosiły się trzy firmy. Najniższą propozycję – opiewającą na 7,2 mln zł – przedstawiła firma Sanel z Rudy Śląskiej. Kolejne wyniosły 9,4 mln zł (PBW Inżynieria z Wrocławia) oraz ponad 10,3 mln zł (Banimex z Będzina).

Najniższa oferta znacznie oferta przekraczała kwotę blisko 4 mln zł, jaką na to zadanie zapisano w budżecie Opola. Mimo to ratusz postanowił dołożyć do remontu mostu 3,2 mln zł, by dorównać najtańszej ofercie.

Do podpisania umowy jednak nie doszło, a cały przetarg niedawno unieważniono. - Oferta została odrzucona, ponieważ oferent nie był w stanie udokumentować doświadczenia, które zadeklarował w oświadczeniu – mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta.

Pani rzecznik przekonuje, że nie jest niczym dziwnym, iż do unieważnienia doszło dopiero teraz. - Po wyborze oferty wzywa się do udokumentowania oświadczeń. Na dostarczenie dokumentów daje się oferentowi czas. W tym przypadku oferent nie przedstawił dokumentów dotyczących doświadczenia – stwierdza.

Katarzyna Oborska-Marciniak zauważa, że stawka zaproponowana przez kolejnego oferenta, była już zbyt wysoka. - Dlatego unieważniamy przetarg. Zostanie powtórzony jeszcze w tym roku – zapowiada.

Przypomnijmy, że pierwotny plan zakładał, iż prace na moście rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończą się w połowie 2019 roku. Obecny plan zakłada realizację całości w przyszłym roku. Prace będą się wiązały z ograniczeniem dostępności przeprawy.

OPOLSKIE INFO - 2.11.2018