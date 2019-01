Rektor Politechniki Opolskiej nie dopuścił się zniesławienia wobec prof. Pawła Frącza - orzekł sąd

Biuro Rektora Politechniki Opolskiej informuje - w rozesłanym do mediów oświadczeniu - że "w dniu 11 października 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział Karny odbyło się posiedzenie w sprawie z prywatnego oskarżenia pana Pawła Frącza przeciwko rektorowi Politechniki Opolskiej Markowi Tukiendorfowi. Sąd I instancji umorzył postępowanie z uwagi na brak realizacji znamion zniesławienia oraz obciążył pana Pawła Frącza kosztami postępowania".

Prof. Paweł Frącz został w maju zwolniony dyscyplinarnie z Politechniki Opolskiej. O przywrócenie zatrudnienia walczy w Sądzie Pracy.

Wszystko to ma związek z przeprowadzonym na uczelni wewnętrznym audytem, dotyczącym podróży służbowych pracowników PO. Zdaniem władz uczelni podczas kilku wyjazdów na zagraniczne konferencje naukowe miało dojść do nadużyć finansowych. Rzecz dotyczy projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Prof. Paweł Frącz złożył w sądzie sprawę o zniesławienie, a jednocześnie wystąpił z wnioskiem o tzw. zabezpieczenie. Chodzi o to, by do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia nie wolno było publikować informacji na temat przyczyn jego zwolnienia, ani informacji o nim w kontekście audytu.

Sąd Okręgowy wydał politechnice zakaz udzielania takich informacji.

OPOLSKIE INFO - 12.10.2018