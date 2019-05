Remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Krapkowice i Opole Południe dobiega końca

Kończy się remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Krapkowice i Opole Południe. W poniedziałek około godziny 13.00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada przywrócenie ruchu na odnowionej jezdni w kierunku Wrocławia, kierowcy będą mogli również bez przeszkód korzystać z węzła Krapkowice.

- Jednak do środowego południa jadący autostradą muszą zachować ostrożność, bo do tego czasu będą trwały prace związane z demontażem barier separacyjnych i innych elementów oznakowania na nitce w stronę Katowic. To nią podczas prac odbywał się ruch w obu kierunkach - informuje Przemysław Maliszkiewicz, dyrektor opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad.

Zakończenie remontu to dobra wiadomość przed zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, kiedy spora liczba kierowców wybierze się w podróże na groby bliskich. Ruch będzie płynniejszy (podczas prac były dni, że tworzyły się tam ponad dziesięciokilometrowe korki), poprawi się też bezpieczeństwo (na remontowanym odcinku doszło do kilku stłuczek).

Odetchnąć mogą też mieszkańcy Strzelec Opolskich i Krapkowic, bo w związku z wprowadzonymi objazdami związanymi z remontami autostradowych węzłów, korkowały się oba miasta.

Tegoroczny remont autostrady A4 ruszył w maju i prowadzony był na jezdni w stronę Wrocławia, na między węzłami Krapkowice i Opole Południe. Drogowcy naprawili też oba węzły. Koszt prac to prawie 24,5 mln zł. Za te pieniądze położona została m.in. nowa nawierzchnia.

To kolejny etap remontu autostrady A4, który rozpoczął się w 2013 roku. Dotychczas odnowiono cały odcinek od granicy z województwem dolnośląskim do węzła Opole Południe wraz z węzłami: Brzeg, Opole Zachód i Opole Południe.

W ubiegłym roku przeprowadzono natomiast remont jezdni południowej (na Katowice) pomiędzy Opolem Południe i węzłem Krapkowice.

Do remontu pozostał odcinek autostrady A4 od węzła Krapkowice do granicy z województwem śląskim, który planowany jest na lata 2019-2021.

FLESZ - zmiana opon