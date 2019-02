Remont mostu na ul. Nysy Łużyckiej w Opolu. Przetarg do powtórki, choć jedna oferta mieściła się w założeniach

Do pierwszego przetargu na remont mostu nad Odra w ciągu ul. Nysy Łuzyckiej w Opolu zgłosiło się sześć firm. Najtańszą propozycję, wartą w sumie blisko 2,2 mln zł przedstawiło konsorcjum dwóch firm z Wrocławia - PBW Inżynieria i Rad Pol.

To była jedyna oferta mieszcząca się w kwocie blisko 2,9 mln zł zapisanych na ten remont w budżecie Opola. Kolejne wyniosły 3,1 mln zł (firma B2 z Warszawy), ponad 3,3 mln zł (Ambet z Bytomia), blisko 3,5 mln zł (Jawal z Kielc), ponad 3,8 mln zł (Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej) oraz ponad 5 mln zł (Sanel z Rudy Śląskiej).

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta, wskazuje, że przetarg na remont mostu na ul. Nysy Łużyckiej unieważniono, ponieważ oczekiwania finansowe oferentów przewyższały kwotę zapisaną na ten cel w budżecie Opola.

- Oferta jednej z firm mieściła się w tych ramach, ale potem poinformowała ona, że niedoszacowała koszty swoich prac i nie będzie w stanie ich zrealizować za deklarowaną kwotę - tłumaczy.

- Unieważniony przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem i liczymy na to, że podobnie będzie z kolejnym. Różnica pomiędzy najtańszymi ofertami a tym, co zarezerwowano w budżecie nie była wielka, mimo to mamy nadzieję, że po drugim konkursie nie będzie konieczności dokładania pieniędzy do tego zadania - stwierdza.

Remontem objęta ma być północna część mostu na ul. Nysy Łużyckiej. Prace polegać mają m.in. na wymianie nierównego chodnika, a także poprawie stanu nawierzchni jezdni. Na chodniku ma też powstać pas dla rowerzystów. Całość ma być gotowa do połowy grudnia tego roku.

UWAGA kierowcy! Są nowe ZNAKI DROGOWE