Remont mostu na ul. Nysy Łużyckiej w Opolu. Zgłosiły się cztery firmy. Tym razem uda się rozstrzygnąć przetarg?

Chodzi o północną przeprawę nad Odrą. Plan zakłada m.in. naprawę powierzchni betonowych przyczółków i skrzydeł mostu stalowego, przebudowę wspornika chodnikowego przeprawy, a także usunięcie starej i ułożenie nowej nawierzchni na obu pasach jezdni w kierunku skrzyżowania z ulicami Wrocławską i Niemodlińską. Na moście ma się też pojawić infrastruktura umożliwiająca montaż nowych słupów oświetleniowych.

Poprawiony ma być też stan chodnika na moście. Ma być też na nim wyznaczona trasa dla rowerzystów, która będzie biegła od okolic ronda na pl. Konstytucji 3 Maja aż do wiaduktu na ul. Bończyka. Ma się łączyć z istniejącymi oraz jeszcze planowanymi odcinkami tras dla cyklistów w tej części Opola.

Do przetargu zgłosiły się cztery firmy. Najniższą ofertę, wartą blisko 2,9 mln zł, przedstawiło konsorcjum dwóch firm z Wrocławia: PBW Inżynieria i Rad Pol. Realizację zadania za nieco ponad 2,9 mln zł zaproponowała firma B2 z Warszawy. Ofertę wartą ponad 3,8 mln zł przedstawiła firma Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej, zaś oferta najdroższa - prawie 4,5 mln zł - pochodzi od firmy Sanel z Rudy Śląskiej. Każda z firm zadeklarowała sześcioletnią gwarancję na wykonane prace.

Spośród tych ofert w planach MZD mieści się tylko pierwsza oferta. W kasie na remont mostu na ul. Nysy Łużyckiej zapisano bowiem prawie 2,9 mln zł. Różnica pomiędzy oczekiwaniami konsorcjum firm z Wrocławia i tym, co jest w budżecie Opola, wynosi około 15 tys. zł.

Obecnie trwa ocena ofert pod względem formalnym. Potem możliwe będzie podpisanie umowy. Zwycięzca przetargu będzie musiał najpierw wykonać projekt zmian, a potem je zrealizować. Plany MZD zakładają, że prace będą zrealizowane do połowy grudnia tego roku. Należy się spodziewać, że realizacja inwestycji będzie się wiązała z utrudnieniami w ruchu, choć jakie one będą konkretnie jeszcze nie wiadomo.

Przypomnijmy, że to drugi przetarg na remont mostu nad Odrą w ciągu ul. Nysy Łużyckiej w Opolu. Do pierwszego zgłosiło się sześć firm, a najniższą ofertę także przedstawiło konsorcjum firm PBW Inżynieria i Rad Pol z Wrocławia. Unieważniono go jednak, gdy konsorcjum poinformowało miasto, iż nie będzie w stanie zrealizować oczekiwanych robót za zaproponowaną przez siebie kwotę 2,2 mln zł. Konsorcjum uzasadniało to niedoszacowaniem kosztów prac.

FLESZ - Samochody można prowadzić bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia OC