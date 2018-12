Remont mostu z Pasieki na Wyspę Bolko w Opolu odłożony w czasie. Przetarg unieważniony

Koperty z ofertami przetargowymi otwarto kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Zgłosiły się cztery firmy. Najniższa oferta opiewała na blisko 9,2 mln zł, najwyższa na ponad 11,5 mln zł.

Problem w tym, że w kasie miasta na ten cel przewidziano nieco ponad 6 mln zł. Unieważnienie przetargu uzasadniono znaczną różnicą pomiędzy oczekiwaniami potencjalnych wykonawców a tym, co założono w budżecie Opola.

- Będziemy ogłaszali nowy przetarg, ale nieprędko – mówi Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola.

- Most łączący Pasiekę i Wyspę Bolko pełni ważną funkcję komunikacyjną, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim, kiedy park i ogród zoologiczny są odwiedzane szczególnie chętnie. Gdybyśmy ogłosili kolejny przetarg za kilka tygodni, to prace na moście przypadłyby właśnie na taki okres. Dlatego poczekamy z poszukiwaniami wykonawcy tej inwestycji do wiosny – zapowiada Małgorzata Stelnicka.

Pani wiceprezydent ma nadzieję, że poszukiwania uda się zakończyć w wakacje, a przebudowa mostu rozpocznie się jesienią. Plan przewiduje m.in. wymianę płyty przeprawy i ułożenie na niej nowej warstwy bitumicznej, dobudowanie kładek dla pieszych po obu stronach mostu (środek ma być zarezerwowany dla cyklistów), a także montaż nowego oświetlenia.

Rozpoczęcie inwestycji jesienią oznaczałoby, że jej finał nastąpiłby w pierwszych miesiącach 2020 roku. Podczas prac dostępność przeprawy ma być ograniczona. Możliwe będzie też jej całkowite zamykanie, ale suma takich dni nie będzie mogła przekroczyć 30.

To było drugie podejście do znalezienia wykonawcy przebudowy mostu nad Odrą. Pierwsze miało miejsce w wakacje. Wtedy najniższą ofertę – wartą 7,2 mln zł – przedstawiła firma Sanel. Przekraczała ona założenia ratusza o ponad 4 mln zł, ale postanowiono dołożyć brakującą kwotę. Potem okazało się, że firma Sanel nie dostarczyła wszystkich wymaganych dokumentów i konkurs unieważniono.

