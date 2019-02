Remont pl. św. Sebastiana w Opolu. Na miejscu pojawiły się bariery, za nimi zostały samochody [ZDJĘCIA]

Firma Best-Obepel, zwycięzca przetargu na remont pl. św. Sebastiana, przygotowuje się do rozpoczęcia prac. Problemem okazuje się jednak, że nie wszyscy kierowcy zabrali samochody z terenu, który zaplanowano do wygrodzenia. Dlatego pracownicy ustawili bariery, a teraz czekają, by wypuszczać maruderów poza plac budowy.

Problemem może się okazać jeden pojazd. Wygląda bowiem na porzucony. Aby móc go usunąć, wykonawca najpierw będzie musiał się zwrócić do policji o ustalenie właściciela.

Wraz z wygrodzeniem placu na miejscu obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Ulicę Staromiejską zamknięto na odcinku od posesji nr 22 do nr 30. To samo stało się z uliczką na południu placu, biegnąca równolegle do ul. Łangowskiego. Za kolei na odcinku ul. Staromiejskiej od nr 22 do skrzyżowania z ul. Krupniczą obowiązuje teraz ruch dwukierunkowy.

Prace na pl. św. Sebastiana w Opolu mają się zakończyć na przełomie września i października tego roku. Pochłoną 3,1 mln zł.