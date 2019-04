Remont placu św. Sebastiana w Opolu. Rozpoczęło się układanie płyt. Co z remontem pobliskich uliczek? [ZDJĘCIA]

W zachodniej części placu, w ciągu ulicy Staromiejskiej, postępuje układanie bruku. Okoliczni mieszkańcy zastanawiają się, czy podobne prace będą przeprowadzone na innych jezdniach wokół placu św. Sebastiana.

- W wielu miejscach asfalt się wykruszył, a kostka pod spodem jest coraz bardziej nierówna. Skoro na miejscu są utrudnienia z powodu budowy, to można byłoby już skorzystać z okazji i poprawić stan dróg - słyszymy.

Na stan dróg wokół placu św. Sebastiana pomstują kierowcy. - Niedługo już tylko pojazd terenowy będzie mógł tędy przejechać - ironizuje pan Marcin, który regularnie kursuje przez rejon placu pomiędzy ścisłym centrum a Zaodrzem.

Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg przekonuje, że są plany remontów uliczek wokół placu św. Sebastiana. Zaznacza jednak, że o szczegółach będzie można mówić dopiero po zakończeniu jego przebudowy.

Ta planowana jest na przełom września i października. Do tego czasu na miejscu powstać ma m.in. nowa fontanna, która będzie się składać z 12 dysz tryskających wodą bezpośrednio z powierzchni placu, podobnie jak ma to miejsce na odnowionym placu Jana Pawła II. Na pl. św. Sebastiana pojawi się też nowe oświetlenie oraz siedziska i stoliki wykonane z metalu. Wartość inwestycji to ponad 3,1 mln zł.