Drogowcy zapowiadają, że wszystkie prace w Żerkowicach powinny zakończyć się jesieni tego roku. Niestety z projektu technicznego wynika także, że przebudowa oznacza usunięcie aż 146 lip drobnolistnych.

Trzeba usunąć ponad 146 lip

Asfalt w połowie marca



Drogowcy liczą, że prace rozpoczną się jeszcze wiosną. Na to liczą także mieszkańcy Żerkowic, którzy od wielu lat zabiegali o remont fragmentu drogi wojewódzkiej nr 435, która od 2017 roku znalazła się w granicach miasta.Dziś ta część ulicy Niemodlińskiej jest w złym stanie technicznym, brakuje także chodnika, co powoduje, że trasa nie jest bezpieczna dla pieszych i rowerzystów.Kilka dni temu w urzędzie miasta otwarto koperty w przetargu na przebudowę drogi. Wynika z nich, że najtańszą propozycję przygotowała firma Adac-Lewar, która chce 9,3 miliona złotych. Wprawdzie to około 1,4 mln zł więcej niż planowali drogowcy ale...- Chcemy dołożyć te pieniądze, pismo w tej sprawie już wysłaliśmy do urzędu miasta - informuje Zbigniew Bahryj, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. - Już raz ten przetarg unieważniliśmy, ale wtedy brakowało nam jeszcze więcej pieniędzy. Obecnie różnica jest mniejsza, poza tym nie sądzę, abyśmy znaleźli tańszego wykonawcę. Niebawem wiosna i większość firma ma już wypełnione portfele zamówień.Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Urząd Miasta Opola pozyskał na inwestycję unijną dotację z urzędu marszałkowskiego.- Zadanie będzie zrealizowane w bardzo wysokim standardzie. Oprócz nowej nawierzchni drogi powstanie chodnik, oświetlone przejście dla pieszych , tablice wyświetlające prędkość - wylicza Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa.Projekt przewiduje też budowę kanalizacji, odwodnienia oraz nowe wjazdy do posesji. Pojawią się lampy uliczne.Niestety z projektu technicznego wynika także, że przebudowa oznacza usunięcie aż 146 lip drobnolistnych.- Albo przebudowa i bezpieczeństwo, albo drzewa - przekonuje Zbigniew Bahryj, dyrektor MZD. - Zdajemy sobie sprawę, że wycinki budzą duże emocje, ale spotkałem się z radą dzielnicy i zapytałem, jak widzą ten temat. Nie było nawet głosu sprzeciwu. W Żerkowicach na tę inwestycję czeka wiele osób.Drogowcy zapowiadają, że wszystkie prace powinny zakończyć się jesieni tego roku. Co ciekawe firma Adac-Lewar, która najprawdopodobniej wykona inwestycję, remontowała wcześniejszy etap ul. Niemodlińskiej (od skrzyżowania z ul. Domańskiego do wiaduktu). Mimo, że Adac-Lewar zaczął prace znacznie później niż firma Skanska, to ta ostatnia nadal grzebie się na pierwszym odcinku ulicy, którego przebudowa trwa od ponad roku.Mieszkańcy ulicy Niemodlińskiej - przyglądający się opustoszałej budowie - żartują, że Skanska może zakończy inwestycję wiosną, ale jeszcze nie wiadomo w którym roku.Miejscy drogowcy, którzy wciąż słyszą narzekania na niskie tempo prac, przekonuję jednak, że aż tak źle nie będzie.- Teraz prace wstrzymała niska temperatura. Wykonawca czeka również na asfalt, który najprędzej otrzyma w połowie marca, kiedy ruszą pierwsze wytwórnie - wyjaśnia Bahryj. - Poprawiony harmonogram przewiduje, że Skanska zakończy wszystkie prace do 30 maja. Nadal jednak uważamy, że można tę inwestycję przeprowadzić znacznie szybciej i sprawniej, o ile tylko zima się specjalnie nie przedłuży.