Remont Zamku Górnego i udostępnienie go mieszkańcom miało być jednym z elementów ubiegłorocznych obchodów 800-lecia lokacji Opola.

Gdy w połowie 2017 roku ogłoszono drugi przetarg na realizację tej inwestycji potencjalni wykonawcy argumentowali, że ich ukończenie w grudniu nie jest realne. Dlatego ostatecznie urzędnicy zmienili termin na maj 2018 roku.Roboty rozpoczęły się w październiku 2017 roku. Nie bez kontrowersji, okazało się bowiem, że w ramach prac przygotowawczych usunięto stamtąd około 40 drzew. Miasto co prawda obiecało nasadzenia zastępcze, ale plan zakłada umieszczenie tam kilkunastu sadzonek.[g]12597202[/g]Do wiosny rewitalizacja Zamku Górnego przebiegała zgodnie z planem. W kwietniu natrafiono tam na pozostałości po murach zamku. Roboty wstrzymano, ponieważ urzędnicy musieli ustalić co z tym odkryciem zrobić. Ostatecznie zapadła decyzja o tym, aby mur zabezpieczyć i zasypać. W przyszłości ma być odsłonięty w ramach odrębnej inwestycji.Termin ukończenia remontu Zamku Górnego przesunięto na wrzesień. Nieoficjalnie w ratuszu słyszymy, że ów termin może nie zostać dotrzymany. Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola, przekonuje jednak, że zgodnie z harmonogramem zadania miasto nie zamierza obecnie wydłużać realizacji projektu. Całość ma być gotowa z końcem września.Jak informuje Małgorzata Stelnicka, do tej pory wykonano elewację Zespołu Szkół Mechanicznych, zamek wchodzi bowiem w skład kompleksu szkolnych budynków. Pani wiceprezydent wylicza, że mostek nad fosą jest już wybudowany, natomiast w fosie trwają prace wykończeniowe, w tym układanie bruku. Robotnicy pracują też wewnątrz zamku, w jego wieży i w lochach, które docelowo mają być udostępnione zwiedzającym.- Wszystkie prace przy Zamku Górnym prowadzone są pod ścisłym nadzorem archeologa – zaznacza.Rewitalizacja Zamku Górnego kosztuje blisko 5 mln zł.