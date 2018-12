Restauracje z Opola nominowane do Best Restaurant Awards 2018

Ponad 600 nominowanych restauracji z 39 miast powalczy w konkursie Best Restaurant Awards 2018 organizowanym przez Pyszne.pl. Klienci do 6 stycznia mogą ulubionej restauracji w walce o prestiżową nagrodę, wystawiając ocenę zrealizowanego przez nią zamówienia. Nominacje zostały przyznane na podstawie kilku kryteriów, takich jak ogólna liczba zamówień w 2018 roku oraz opinie od klientów. Nagrodą głową dla głosujących jest kupon na rok darmowego jedzenia o wartości 7,5 tysiąca złotych. Ponadto wręczone zostaną 23 vouchery o wartości od 100 do 1000 złotych. Z Opola nominowanych jest 12 restauracji. Czy któraś wygra? Zobaczcie galerię.