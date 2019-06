Rewitalizacja kamionki Piast w Opolu. Jest umowa dofinansowania. Kiedy realizacja?

Plan zakłada, że na siedmiu hektarach w południowo-zachodniej części Piasta powstaną boiska do badmintona i siatkówki plażowej, place zabaw, siłownia plenerowa, punkty widokowe oraz altany. Przewidziano też stanicę dla płetwonurków, bowiem akwen cieszy się wśród nich dużą popularnością. Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie szutrowej drogi rowerowej wokół części zbiornika. Za budynkami magazynowymi w południowej części terenu mają powstać miejsca parkingowe.

Opole ubiegało się o unijne dofinansowanie inwestycji. Na początku kwietnia prezydent Arkadiusz Wiśniewski informował, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał miastu dotację na ten cel. Kilka dni temu podpisano umowę w tej sprawie. Opole otrzyma z funduszu 9,4 mln zł. Szacunkowa wartość całej inwestycji to 12,7 mln zł.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach można się spodziewać przetargu na realizację prac w rejonie kamionki Piast. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to rozpoczną się jesienią. Inwestycja ma być gotowa do końca 2020 roku.

Pojawia się jednak pytanie co z roślinnością istniejącą w tym miejscu? Wiosną wiceprezydent Małgorzata Stelnicka zapewniała, że planowane jest zachowanie większości z niej. - Będzie oczyszczona i poddana zabiegom pielęgnacyjnym Pragnę zaznaczyć, że z działaniami nie wchodzimy na teren użytku ekologicznego. Oprócz tego aby uzyskać dofinansowanie z NFOŚiGW musieliśmy spełnić szereg restrykcyjnych norm środowiskowych – podkreślała.

Dodajmy, że Opole ma też uzyskać z NFOŚiGW około 4 mln zł na nasadzenia w rejonie opolskich ulic – 5 tys. drzew oraz 100 tys. krzewów. Całkowita wartość projektu to 5 mln zł. Realizacja ma się rozpocząć późną jesienią.