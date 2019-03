Rewitalizacja ul. Krakowskiej w Opolu. Trwa przebudowa podwórek. Mieszkańcy do ratusza: Zostały jeszcze drzewa do wycięcia [ZDJĘCIA]

- Uprzejmie donoszę, że na remontowanym odcinku podwórek na zapleczu ulicy Krakowskiej pozostały jeszcze dwa, a może nawet trzy drzewa, które zapewne można wyciąć. Donoszę również, iż kilka dni temu wycięto wysokie drzewa, które wg planu miały pozostać po remoncie – wskazuje pan Janusz, jeden z mieszkańców, w liście do „NTO”.

Mężczyzna zauważa, że sprawa jest kuriozalna o tyle, iż mieszkańcy wnioskowali do urzędu miasta o korektę planu rewitalizacji podwórek pomiędzy ulicami Krakowską, Powolnego, Żwirki i Wigury oraz Mozarta, ale otrzymali odpowiedź, że nie ma takiej możliwości.

- Pytam zatem, dlaczego usunięte zostały wysokie drzewa tak pieczołowicie osłaniane przez osiem miesięcy prac budowlanych? – docieka pan Janusz.

Mowa m.in. o drzewie, które znajdowało się przy budynku Centrum Aktywizacji Społecznej, powstającym w miejscu po kamienicy, która znajdowała się przy ul. Krakowskiej 32, a którą wyburzono w ubiegłoroczne wakacje.

Ratusz: Wszystko zgodnie z planem

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta, wskazuje, że drzewa, które wycięto w ostatnich dniach, były przez ostatnie miesiące zabezpieczane przez budowlańców, ponieważ ratusz czekał na pozwolenia na ich wycinkę.

- Pod koniec lutego wycięto tam drzewa, na które takie pozwolenie już posiadaliśmy. W przypadku pozostałych urząd marszałkowski dał nam „zielone światło” dopiero niedawno – tłumaczy.

Katarzyna Oborska-Marciniak podkreśla, że wszystkie wycinki przeprowadzone w rewitalizowanych podwórzach były zaplanowane i wynikają wyłącznie z kolizji z zaplanowaną infrastrukturą i nowymi szlakami komunikacyjnymi. – Mają tam powstać podziemne kontenery na odpady. Te wymagają obsługi przez pojazdy szersze niż standardowa śmieciarka – wskazuje.

- Natomiast co do sugestii mieszkańców, to pragnę przypomnieć, że inicjatywa była z nimi konsultowana i te poprawki, które mogły się w projekcie pojawić, zostały na niego naniesione. Teraz nie sposób ich wprowadzić z dnia na dzień, ponieważ jest to zadanie realizowane ze wsparciem środków unijnych – uzasadnia pani rzecznik.

Przygotowania do budowy tarasu

Rewitalizacja podwórek przy ul. Krakowskiej ma się zakończyć w wakacje. Jej owocem ma być otwarcie tej przestrzeni na mieszkańców miasta. Mają tam powstać miejska spotkań oraz place zabaw. Oprócz kontenerów podziemnych zaplanowano też miejsca parkingowe dla okolicznych mieszkańców, które znajdować będą się na terenach wyłożonych specjalną kratą.

U wylotu z podwórek, na ul. Wodnej, ma powstać taras nad Młynówką. Wykonano już część robót gruntowych pod jego realizację. Drzewa z nim kolidujące mają być wycięte.

Ten etap rewitalizacji ul. Krakowskiej wraz budową CAS kosztuje łącznie ponad 13 mln zł.

Budżet alert - wszystkie informacje o budżecie obywatelskim