Efekty prac na ul. Krakowskiej są coraz bardziej widoczne. Na modernizowanym odcinku stanęły już metalowe rusztowania, na których rozwieszone będą tkaniny dające cień. W powierzchni deptaku wykonywane są też otwory pod nasadzenia drzew i krzewów.

Ostatnio uwagę opolan przechadzających się ulicą Krakowską przykuwają czarne konstrukcje, które pojawiły się na deptaku pod koniec minionego tygodnia.- To rusztowania, na których montowane będą płócienne osłony dające cień osobom wypoczywającym na ławeczkach, które pojawią się na deptaku - mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik prezydenta Opola.W ramach rewitalizacji na deptaku miały się też pojawić drzewa i krzewy. Pani rzecznik tłumaczy, że nie ma ich tam z powodu technologii zastosowanej przez firmę realizującą inwestycję.- Wykonawca zdecydował się najpierw ułożyć całą nawierzchnię z kostki, a następnie wycinać w niej otwory pod sadzonki drzew. W otworach tych znajdzie się infrastruktura zbliżona do tej, jaką z powodzeniem zastosowano w przypadku nasadzeń drzew przy okazji rewitalizacji Małego Rynku. Roślinność pojawi się na ul. Krakowskiej jesienią, bowiem obecnie warunki pogodowe i tak nie sprzyjają nasadzeniom – argumentuje Katarzyna Oborska-Marciniak.Pierwszy etap rewitalizacji ulicy Krakowskiej rozpoczął się na przełomie marca i kwietnia. Jest wart około 15 mln zł i dzieli się na dwie części. Pierwszy to kosztująca około 10 mln zł przebudowa deptaku na odcinku od skrzyżowania z ul. Damrota a pl. Wolności. Oprócz ułożenia nowej kostki część ta obejmuje również wykonanie nowej fontanny przed Filharmonią Opolską, a także montaż dodatkowych ozdób na deptaku, w tym specyficznych „trąb”.Druga część to warta 5 mln zł przebudowa kamienicy na rogu ulic Krakowskiej i Damrota, w której ma się mieścić Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz przestrzeń dla organizacji pozarządowych. Do tego dochodzi modernizacja skweru przy ul. Damrota, naprzeciwko gmachu opolskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego. Cały pierwszy etap ma być zakończony we wrześniu.Trwa też realizacja drugiego etapu rewitalizacji miejskiego deptaku, która zakłada zmianę oblicza podwórek zamkniętych w kwartale ulic Powolnego, Krakowskiej, Mozarta oraz Żwirki i Wigury. Część starej zabudowy na tych podwórkach już usunięto, ale najbardziej spektakularne prace – wyburzenie kamienicy przy ul. Krakowskiej 52 i wykonanie w jej miejsce Centrum Aktywizacji Społecznej - jeszcze przed nami. Drugi etap rewitalizacji kosztuje 13 mln zł i zakończy się w wakacje 2019 roku.