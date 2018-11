Rewitalizacja Zamku Górnego w Opolu. Od kiedy będzie można go zwiedzać? [ZDJĘCIA]

Pierwotnie remont i otwarcie Zamku Górnego miało być elementem obchodzonego w ubiegłym roku 800-lecia lokacji Opola. Ostatecznie modernizacja Zamku rozpoczęła się jednak dopiero w październiku 2017 roku. Pewną komplikacją okazało się wiosenne odkrycie pozostałości po dawnych murach zamku. Roboty wstrzymano, by zdecydować co dalej zrobić. Ostatecznie postanowiono mur zabezpieczyć i zasypać, by odkryć go przy okazji innej inwestycji.

W ramach rewitalizacji odświeżono elewację zarówno samego zamku, jak i sąsiedniego Zespołu Szkół Mechanicznych. Wykonano mostek prowadzący do wejścia do zamku oraz fosę.

Pierwotnie otwarcie Zamku Górnego było planowane na koniec września. Później termin przesunięto na koniec października. Następnie – według informacji z urzędu miasta – obiekt miał być udostępnionych na początku listopada. Teraz obowiązuje nowy termin: końcówka tego miesiąca.

- Listopad jest szczególnym miesiącem, bo jego początek to Wszystkich Świętych, czyli czas dość osobisty dla każdego, a chwilę potem mieliśmy kolejne ważne wydarzenie dla wszystkich Polaków, 11 listopada – mówi Daria Placek z biura prasowego ratusza.

- Dlatego uznaliśmy, że lepszym terminem otwarcia zamku będzie koniec listopada. Towarzyszyć mu będzie konferencja o historii i dziedzictwie tego miejsca. Otwarcie organizujemy wraz z partnerami, czyli Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską i Archiwum Państwowym w Opolu – wylicza.

Daria Placek zapowiada, że zwiedzanie Zamku Górnego będzie się odbywało z przewodnikiem i ma trwać około 40 minut. - Wewnątrz znajduje się wystawa stała poświęcona historii obiektu. Zwiedzający odwiedzą wieżę czy lochy – mówi.

Zamek Górny będzie dostępny do zwiedzania przez cały tydzień - od poniedziałku do piątku w godz. 9-17, a w soboty i niedziele w godz. 11-16.

Zamek Górny będzie podlegał Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Na potrzeby jego funkcjonowania radni na sesji pod koniec września zwiększyli budżet tej jednostki o 105 tys. zł na zatrudnienie pięciu osób do pracy w zamku. Dwie z nich będą pracować w punkcie obsługi i sprzedaży biletów, dwie będą oprowadzać, a jedna odpowiadać za obsługę techniczną obiektu.

Przypomnijmy, że rewitalizacji Zamku Górnego towarzyszyły kontrowersje. Pierwszą była wycinka około 40 drzew, drugą są betonowe ławki bez oparć. Opolanie zwracają uwagę, że w lecie będą się nagrzewać, a w inne pory roku będą zimne, przez co trudno będzie się na nich zrelaksować. Ratusz odpierał, że takie ławki są częścią projektu zatwierdzonego przez konserwatora zabytków i zaznaczał, że nie zamierza ich zmieniać.

Inwestycja kosztowała ponad 5 mln zł.