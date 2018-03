Robert Biedroń, prezydent Słupska, na porannej konferencji prasowej mówił głównie o tym jak radzić sobie ze smogiem i depopulacją.

- Będziemy rozmawiać o kwestiach związanych z ochroną powietrza. Słupsk, tak jak Opole miał ten problem, ale sobie z nim poradził. Chcemy się dowiedzieć jak? – mówił Jarosław Pilc z Fundacji „Dla czystego powietrza”, który Roberta Biedronia do Opola zaprosił.Cieszę się, że tu jestem, bo my jako samorządowcy nie kończymy żadnego uniwersytetu prezydenckiego. Naszą mądrością jest mądrość naszych mieszkańców. Dlatego cieszę się, że mogę tu być i rozmawiać o przyszłości naszych miast. Jestem tu, mam całą serię spotkań z mieszkańcami, samorządowcami i aktywistami. Będziemy się zastanawiali, co zrobić, by głos takich mieszkańców był słyszany w Warszawie – dodał.Jako jeden z głównych problemów Opola i Słupska Biedroń wskazał wyludnianie się.- To problem, który dotyczy wielu miast. Opole poradzi sobie z tym problemem, bo przyłączyło kilka ościennych sołectw – mówi Biedroń.Jego zdaniem receptą na wyludnianie się miast jest zapewnienie mieszkań młodym ludziom. - Nie każdego stać na zakup mieszkania u dewelopera czy wzięcie kredytu. Dlatego w Słupsku oddaliśmy już pół tysiąca mieszkań komunalnych. W Opolu wiem, że jest podobnie, rozwija się budownictwo w systemie TBS – mówił.Radził też, jak walczyć z zanieczyszczeniem powietrza. – W Słupsku stawiamy na edukację. To nie może być tylko tak, że straż miejska karze ludzi za palenie nieodpowiednim surowcem w piecu, bo to często wynika z biedy i to też trzeba zrozumieć. W Słupsku mamy tzw. Zielone punkty, w których można się dowiedzieć jak płacić mniejsze rachunki za ogrzewanie – mówił.