Robert Domin wygrał ogólnopolski finał Olimpiady Języka Niemieckiego. Uczniowie z naszego regionu zajęli całe podium

Wśród 20 laureatów szczebla ogólnopolskiego jest aż sześcioro Opolan (w 80-osobowym finale uczniowie z naszego regionu stanowili jedną czwartą).

Pierwsze miejsce (wspólnie z uczennicą ze Szczecina) zajął Robert Domin z ZS nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu (uczeń Anny Księżyk). Drugim miejscem z koleżanką z Poznania podzieliła się Andrea Polański z ZSE w Opolu (opiekun Karina Koźlik-Wieczorek). Trzecią pozycję zajęła Wiktoria Ernst z PLO nr 2 w Opolu (nauczycielka Sonia Wacław).

Laureatami są też: zdobywczyni 7. miejsca Olivia Kopyra, PLO nr 2 Opole (Karina Sowulska) oraz Weronika Rodobolska, I LO Brzeg (Anna Sobutka) i Marcel Barzantny, I LO Kędzierzyn-Koźle (Sylwia Pieczyk), podzielili się 10. lokatą.

Robert Domin odniósł tym większy sukces, że wygrał olimpiadę już po raz drugi z rzędu.

Na pewno trzeba było włożyć dużo wysiłku by poradzić sobie z całym materiałem – mówi. - Potrzebne było dobre przygotowanie przez nauczycieli i praca własna. Języka niemieckiego uczyłem się na początku z telewizji. I tylko ja w domu go znam. Do mojego sukcesu przyczyniła się cała edukacja szkolna. Startowałem w konkursach z niemieckiego także w podstawówce i w gimnazjum. Zawsze miałem szczęście do dobrych nauczycieli, którzy bardzo mi pomagali.

Anna Księżyk podkreśla zdolności swego ucznia, w tym znakomitą pamięć. - On jest w stanie przyswoić i zrozumieć wielki zakres wiedzy – mówi. - Świetnie zapamiętuje daty i liczby. Talent łączy z pracowitością. Ma poczucie, że sukces zobowiązuje. Mógł sobie po ubiegłorocznym sukcesie odpuścić, ale chciał potwierdzić, jak dużo umie. Pomogłam mu przy wyborze lektur. Podpowiedziałam mu m.in., żeby przeczytał Friedricha Dürrenmatta, tekst „Jakob der Lügner” Jurka Beckera i „Lektora” Bernharda Schlinka. Z literatury przedwojennej sam wybrał Hauptmanna i „Cierpienia młodego Wertera”.

- Początkiem mojego sukcesu jest to, że jestem wychowywana dwujęzycznie – przyznaje Andrea Polański. - Pozostało doszlifować gramatykę i rozszerzyć słownictwo przez czytanie niemieckojęzycznej literatury oraz pogłębiać wiedzę z polityki, realioznawstwa i kultury krajów języka niemieckiego. Najbardziej stresowałam się przed testem pisemnym, bo to zawsze jest niewiadoma. A w etapie ustnym decydowało wnikliwe przeczytanie 7 tekstów z literatury niemieckiej (w tym 4 wydanych po 1945 roku). Jak wszyscy laureaci jestem zwolniona z matury z języka niemieckiego. Jeden dzień będę miała – w maju za cztery lata – wolny.

- Język Andrea i inni laureaci także wynoszą z domu – przyznaje Karina Koźlik Wieczorek, jej nauczycielka. - Oprócz języka potrzebna i wymagana jest ogromna wiedza – w tym znajomość lektur i umiejętność ich interpretacji, realioznawstwo. Tym głównie się zajmowałyśmy. Doskonaliłyśmy też razem gramatykę. Wszystko to wymaga pracy zarówno w czasie lekcji, jak i w domu.

Sonia Wacław przygotowała zdobywczynię trzeciego miejsca, Wiktorię Ernst. - Źródło jej sukcesu tkwi z pewnością we własnej pasji i zainteresowaniach. Wykazała się wielką chęcią do samodzielnego zgłębiania wiedzy – mówi o swojej uczennicy. - Poświęciła na to mnóstwo czasu wolnego. Chciała czytać o wiele więcej niż jest w szkolnym programie. Rolą nauczyciela jest poprowadzić, pokazać, gdzie informacje można znaleźć.

- Na opolski sukces w olimpiadzie na pewno ma wpływ obecność kultury niemieckiej w regionie - dodaje Sonia Wacław. - Wiele osób uczy się tego języka od przedszkola. Ważne jest zarówno wyniesienie języka z domu, jak i poznawanie go od najmłodszych lat. Trudno zacząć przygotowanie do olimpiady od liceum. Ta pasja zaczyna się wcześniej, a z nią starty w konkursach językowych i recytatorskich, a to potem procentuje. To jest także praca wielu nauczycieli.