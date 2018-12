Roboty sprzątające stają się coraz bardziej popularnym elementem naszej codzienności

Roboty sprzątające w naszych domach oszczędzają czas, a dzięki dostępnemu w większości modeli harmonogramowi pracy są w stanie regularnie zadbać o czystość podłóg. Mali robotyczni przyjaciele przydają się każdemu. Osobom starszym, których sprawność ruchowa nie jest taka jak za młodu czy też posiadaczom zwierząt domowych, które lubią tracić sierść całorocznie. Z kolei rodzice docenią fakt codziennej pomocy w utrzymaniu w czystości podłóg, na których małe dzieci spędzają najwięcej czasu, a te starsze niespecjalnie garną się do obowiązków domowych.

Firmą, która spopularyzowała używanie robotów sprzątających w domostwach jest iRobot. To właśnie ona w 2002 roku pokazała pierwszego robota sprzątającego Roomba. Szybko potem stała się światowym liderem w swoim segmencie. Produkty marki iRobot wyróżniają się przemyślaną budową i zaawansowaną technologią. Jak pokazują niezależne testy, okrągły kształt robota i wirująca szczotka boczna pozostają najbardziej efektywnym rozwiązaniem przy czyszczeniu narożników i wzdłuż ścian. Jest to tylko jeden z elementów opatentowanego przez iRobot 3-stopniowego systemu sprzątania. W jego ramach wirująca szczotka boczna zbiera zabrudzenia i kieruje je w stronę dwóch przeciwbieżnie obracających się szczotek głównych, które z pomocą siły ssącej przenoszą brud do pojemnika.

Gama robotów sprzątających iRobot została tak zaplanowana, ażeby dopasować się do różnorodnych potrzeb i możliwości. W tym finansowych. Ceny modeli zaczynają się już od nieco ponad 1000 złotych. Każdy model różni się zastosowanymi technologiami. Warto wiedzieć na które najlepiej zwrócić uwagę:

• Dirt Detect. Jest chlubą marki iRobot. Dzięki zastosowanej technologii i odpowiednim czujnikom robot potrafi sam wykryć obszary, które są silnie zabrudzone i skupić na nich swoją pracę,

• CarpetBoost. Ten zastosowany w modelu Roomba 980 system, pozwala na zwiększenie mocy na dywanach. Robot automatycznie wykrywa zmianę podłoża i bez naszej ingerencji dostosowuje ją do dywanu. AeroForce. To coś co można zobaczyć na pierwszy rzut oka od spodu robota sprzątającego. Opatentowany system szczotek precyzyjnie zgarnia sierść i kurz, a gumowa konstrukcja ogranicza osadzanie się na nich brudu. Szczególnie warto przyjrzeć się modelowi e5, który posiada jeszcze większą moc ssącą w porównaniu z niższymi modelami, a przy tym zachowuje stosunek jakości do ceny,

• Aplikacja iRobot HOME. Dzięki niej możesz ustawić harmonogram pracy iRobota na 7 dni tygodnia, a w wyższych modelach dzięki systemowi iAdapt 2.0. możesz sprawdzić trasę jaką pokonał robot po całym mieszkaniu, a dzięki temu, że robot porusza się wzdłuż równoległych linii jest w stanie zarejestrować wszystkie zmiany w otoczeniu. Aplikacja jest kompatybilna z tymi modelami iRobota Roomba, które wyposażone są w moduł łączności bezprzewodowej.

• Wirtualna ściana DualMode. Dzięki temu akcesorium dołączonemu większości modeli iRobota Roomba możesz określić teren jaki ma omijać. Tutaj przyda się to posiadaczom zwierzaków. Możesz ją ustawić pomiędzy miskami, a Roomba ominie ten teren nie wylewając wody z miski. Wirtualna Ściana Dual Mode pracuje w dwóch trybach – wiązki prostej lub okrągłej.

iRobot ma w swojej ofercie wiele modeli, dlatego tak ważne jest sprecyzowanie, które z wyżej wymienionych funkcji są nam potrzebne. W ofercie producenta znajdziemy serie 600, 800, 900 oraz najnowszy model z serii e5. Model ten wyróżnia się zastosowaniem nowego rodzaju filtrów, zmywalnym pojemnikiem na kurz oraz nowym rodzajem zastosowanych gumowych szczotek, które jeszcze efektywniej zbierają zabrudzenia z podłogi. Natomiast seria Roomba 600 została stworzona z myślą o posiadaczach mieszkań, gdzie ilość pokoi nie przekracza 2 pomieszczeń. Roomba 800 idealnie sprawdzi się w domach, które mają średnią powierzchnię do 50-60 m2, a seria Roomba 900 to seria dla wymagających. Poradzi sobie z wielopokojowym domem.

Popularność robotów sprzątających to również mnogość konkurencji. Należy jednak pamiętać, że urządzenie ma funkcjonować bez zarzutu i pełnić swoją rolę w domu przez długie lata. Podczas zakupu robota sprzątającego warto przyjrzeć się czy w razie ewentualnych awarii nie będziemy narażeni na dodatkowe koszty, niską jakość oraz czy wszystkie potrzebne części nabędziemy łatwo i szybko. iRobot jako firma o ugruntowanej pozycji na rynku, oferuje nie tylko zaawansowaną technologię, ale bezpieczeństwo i pewność, że chińskie odpowiedniki nie będą w stanie doścignąć najnowszych modeli Roomby. Wszystko po to, żeby nie doprowadzić do momentu, w którym robot sprzątający, który miał pomóc zbierać kurz sam zacznie nim się pokrywać. Roboty sprzątające powstały, aby nam pomóc. Dzięki nim nasze życie stanie się lepsze, a nasz dom stanie się miejscem regeneracji i odpoczynku.