Rodzice #MuremZaOwsiakiem. Wzruszające historie rodziców, którzy dziękują WOŚP. Sprzęt Orkiestry uratował ich dzieci!

Rodzice dzieci, których życie i zdrowie zostało uratowane przez sprzęty WOŚP dzielą się w Internecie swoimi historiami. To wzruszające opowieści, które dowodzą, jak dużą siłę ma Orkiestra.

Agnieszka Kowalska: Moje kruszynki dzięki Jurkowi miały badany słuch sprzętem WOŚP. Z Wielką Orkiestrą jestem i będę odkąd pamiętam… Kiedyś, za dzieciaka, to była duma, móc przyjść do szkoły z naklejką Orkiestry, z serduszkiem przyklejonym na plecak czy kurtkę, dawało to taką dumę, że „dołożyłeś” swój, czasem symboliczny, grosik. (…) Mam nadzieję, że dobro wraca, bądźmy w tych trudnych chwilach z Jurkiem Owsiakiem, nie wyobrażam sobie nawet, jakie to są dla niego tragiczne chwile, jaka to musiała być dla niego ciężka decyzja. Na pewno nie odetchnął z ulgą.

Bez wsparcia WOŚP wiele dzieci, urodzonych przedwcześnie, nie miałoby szans na przeżycie.

Magda i Michał: We wrześniu 2002 r. urodzili się Kamil i Dawid. W łonie mojej żony Magdy przetrwali tylko 25 tygodni, czyli 5 miesięcy. Kiedy pojawiły się skurcze w szpitalu Świętej Rodziny, lekarze zdecydowali o szybkim przewiezieniu żony do Kliniki Położnictwa na Polnej w Poznaniu. Podczas transportu pielęgniarka bezceremonialnie oświadczyła Magdzie, że nie może liczyć na udany poród, gdyż „tak małe płody nie przeżywają”. Na Polnej udało się o kilka dni opóźnić poród. Wdrożono m.in. program surfaktantowy, unikalny, dopiero wprowadzony w Polsce. Niestety, po kilku dniach Kamil się pospieszył. Lekarzom nie udało się go zatrzymać. W ślad za nim podążył Dawidek, jeszcze w worku owodniowym. Obaj – na dobry początek – dostali po 1 punkcie Apgar. Kamil ważył 710 g, a Dawid 640 g. Przyjmujący poród pocieszał Magdę, żeby się nie marwiła, co chłopaki przeżyją. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że zobaczył, iż chcą tego diabelsko. Po drugie – bo na Polnej mają najlepszy sprzęt, jaki jest dostępny na świecie. - Takie medyczne maybachy i mercedesy – powiedziała Pani Ordynator. Kiedy wpuszczono mnie w końcu na oddział intensywnej opieki nad noworodkiem, pierwsze co uderzyło mnie w oczy to czerwone serduszka na każdym urządzeniu. (…) Chłopcy spędzili w szpitalu ponad 3 miesiące – do Wigilii. Na ten dzień mieli pierwotnie wyznaczony termin porodu. Przez cały czas lekarze nie mówili o szansach przeżycia Bliźniaków. Dopiero, gdy było jasne, że zabierzemy ich do domu, Pani Ordynator powiedziała, że przeżywalność dzieci z taką wagą urodzeniową w Szwecji i USA (tam odsetek jest najwyższy) wynosi 30%. Tu udało się uratować obu (…).

Dziękujemy Ci Jurek!