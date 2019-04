Roman Kirstein nie żyje. Zasłużony działacz "Solidarności" zmarł 5 kwietnia 2019 roku. Miał 75 lat

- To ogromne zaskoczenie. Nic nie wskazywało na to, by coś mu dolegało. Z tego, co mi wiadomo, zasłabł na ulicy i nie udało się go uratować. Wydarzyło się to około godziny 15.00 - mówi Janusz Wójcik.

- Romek to był dla mnie prawdziwy przywódca. Doceniałem jego postawę, gdy był gnębiony, to nie szukał odwetu. Razem z Janem Całką mieli taką cechę, że szukali tego, co ludzi łączy, a nie dzieli. Ostatni raz widzieliśmy się tydzień temu, na uroczystości przyznania nagród imienia Jasia. Nigdy bym się nie spodziewał, że więcej się nie spotkamy - przyznaje Janusz Wójcik.

Cecylia Gonet, przewodnicząca NZSS "Solidarność" w regionie: Roman Kirstein działał w "S" w latach 80., zakładał MKZ-y w Opolu. Potem prowadził własną działalność gospodarczą, ale zawsze pojawiał się na rocznicach i uroczystościach związkowych, czy to na rocznicę wybuchu stanu wojennego czy powstania "Solidarności". Przykra wiadomość, bowiem odszedł człowiek dobry i zasłużony. Był współautorem inicjatywy utworzenia skweru "S" na rogu ulic Ozimskiej i Katowickiej, razem z Janem Kurasiewiczem - mówi.

- Jest mi ogromnie przykro i smutno. Straciliśmy wspaniałego człowieka, ciągle aktywnego i zawsze zaangażowanego w Polskę. Wspólnie od wielu miesięcy przygotowywaliśmy otwarcie Izby Pamięci Solidarności. Akurat na 30. rocznicę wyborów czerwca 1989 roku - napisał na Facebooku Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.

Jedną z ostatnich związkowych uroczystości, na których pojawił się Roman Kirstein, była 37. rocznica wprowadzenia staniu wojennego, 13 grudnia 2018 roku.