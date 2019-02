Rozbudowa Elektrowni Opole na finiszu. Nowy blok o mocy 900 MW w Opolu pracował z mocą 931 MW

Po pierwszej synchronizacji bloku nr 5 w Elektrowni Opole z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE), która miała miejsce 15 stycznia o godz. 14.09, a także po pomyślnie przeprowadzonej pierwszej fazie optymalizacji parametrów pracy, nowa jednostka 7 lutego br. o godz. 13:00 po raz pierwszy pracowała mocą aż 931 MW. To więcej, niż wynosi moc znamionowa bloku.

Budowa bloku nr 5 Elektrowni Opole, realizowana przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, weszła w końcową fazę realizacji. Jedna z dwóch nowoczesnych jednostek budowanych w Elektrowni Opole o mocy 900 MW, znajduje się już w trakcie ruchu regulacyjnego. Pierwszy etap optymalizacji parametrów pracy bloku zakończony został sukcesem.

Wydarzenie, które wczoraj miało miejsce, to dowód ciężkiej pracy całego zespołu projektowego PGE GiEK oraz konsorcjum wykonawcy. To potwierdzenie niezwykłego profesjonalizmu, ogromnego zaangażowania w realizację kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycji – powiedział Norbert Grudzień, p.o. prezesa zarządu, wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK.

Kontrakt o wartości 11,6 mld zł brutto realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Nowa inwestycja PGE to ogromne przedsięwzięcie projektowe, organizacyjne, szkoleniowe, logistyczne i budowlano-montażowe. W ramach realizacji inwestycji podpisano już ponad 3000 zamówień, z czego 2500 z polskimi firmami. W szczytowych momentach na placu budowy pracowało około 5500 osób.

Po przekazaniu do eksploatacji nowych jednostek 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW Elektrownia PGE w Opolu zaspokajać będzie 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie z Grupy PGE i Kozienicach.

Do produkcji energii wykorzystywać będzie węgiel kamienny pochodzący z kopalń Polskiej Grupy Górniczej w ilości około 4 mln ton rocznie.