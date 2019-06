Rozbudowa galerii Solaris Center w Opolu. Jest data oficjalnego otwarcia. Jakie atrakcje? [ZDJĘCIA]

Nową część galerii Solaris Center w Opolu udostępniono miesiąc temu. Już wtedy właściciel obiektu podkreślał, że nie jest to otwarcie oficjalne. To odbędzie się 21 czerwca. Do tego czasu ma być też zakończona większość robót na pl. Kopernika.

Galerię Solaris w Opolu po rozbudowie udostępniono 9 maja. Wewnątrz obiektu trwały wtedy jeszcze prace, bowiem nie wszyscy najemcy zdążyli z przygotowaniem swoich lokali. Wygrodzone pozostawały też części pl. Kopernika. Od tego czasu w galerii Solaris działa już większość nowych sklepów. Jednocześnie właściciel obiektu - spółka Nepi Rockcastle Polska - poinformowała właśnie o dacie oficjalnego otwarcia budynku po rozbudowie. To 21 czerwca. Czytaj także Plac Kopernika w Opolu. Jak prezentuje się po zmroku?

Solaris już otwarty! Jak się prezentuje po rozbudowie? Uroczystość rozpocznie się o godz. 21. Wtedy dla mieszkańców udostępniony będzie poczęstunek. Na godz. 22 zaplanowano okolicznościowe wystąpienia, zaś pół godziny później, po zmroku, wystartować ma specjalne widowisko. Jakie? Tego organizatorzy na razie nie ujawniają. Udało nam się jednak ustalić, że ma ono mieć miejsce na elewacji nowej części budynku oraz że ma to być "coś więcej niż mapping". Przedstawiciel inwestora podkreśla, że do czasu oficjalnego otwarcia Solarisa w dniu 21 czerwca powinny zakończyć się prace, które do tej pory trwają w rejonie pl. Kopernika. Mowa m.in. o robotach na jego krańcu przed Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, o punktowych pracach przy wejściach do budynku, a także o robotach prowadzonych w rejonie wjazdu na parking pod pl. Kopernika. Czytaj także Nowe sklepy i lokale w Solarisie. Kto wśród najemców?

Można parkować pod pl. Kopernika w Opolu. Na razie za darmo Sam parking, w którym na dwóch poziomach mieści się 300 pojazdów, nadal pozostaje bezpłatny. W rejonie wjazdu pojawiły się już podstawy pod szlabany, są zamontowano też już część automatów biletowych. Na miejscu nadal brak ładowarek dla pojazdów elektrycznych. Sytuacja ta ma potrwać do trzeciego kwartału tego roku. Wiele wskazuje na to, że utrzyma się do końca wakacji, choć nie można wykluczyć, że zarówno ładowarki, jak i system poboru opłat parkingowych, będą uruchomione wcześniej. Zobacz wideo - Galeria Solaris w Opolu udostępniona po rozbudowie Wideo