Rozbudowa galerii Solaris Center w Opolu. Otwarcie było planowane na 16 kwietnia, ale będzie później [ZDJĘCIA]

Prace wykończeniowe we wnętrzu nowej części Solarisa miały już dobiegać końca. Sieci mające tam swoje sklepy zapraszały na zakupy od 16 kwietnia. Przedstawiciel inwestora informuje, że termin ten nie będzie jednak dotrzymany. Otwarcie ma nastąpić w terminie późniejszym, ale nie precyzuje jakim. Uzasadnienie jest takie, że sytuacja na budowie "jest dynamiczna". Prace wewnątrz budynku były prowadzone nawet w niedzielę. Roboty na części placu Kopernika w bezpośrednim sąsiedztwie galerii - który ma być otwarty wraz z udostępnieniem budynku - nie były tego dnia prowadzone. Robotnicy wrócili do nich w poniedziałek. Na zamontowanie czekają ławki z oparciami. Siedziska pojawiły się już w okolicy drzew w zachodniej części placu. Trwa czyszczenie elewacji budynku oraz prace na nawierzchni placu. Z kolei przy ul. Oleskiej uporządkowano już teren przy galerii, na zamontowanie czekają słupy oświetleniowe. Jeszcze w poniedziałek ciężkim sprzętem transportowano elementy wyposażenia na dach budynku. We wschodniej części powstaje fontanna. Ta część, wraz z wjazdem na parking podziemny, ma być udostępniona najpóźniej do końca czerwca.

Piotr Guzik