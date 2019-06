Rozbudowa galerii Solaris Center w Opolu. Wielkie widowisko na oficjalne otwarcie [ZDJĘCIA]

Wiadomo, kiedy oficjalne otwarcie Solarisa. Jakie atrakcje?

Nową część galerii Solaris Center w Opolu udostępniono miesiąc temu. Już wtedy właściciel obiektu podkreślał, że nie jest to otwarcie oficjalne. To odbędzie się 21 czerwca. Do tego czasu ma być też zakończona większość robót na pl. Kopernika.