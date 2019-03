Rozbudowa Solaris Center w Opolu. W nowej części galerii pojawi się McDonald's i sklep zoologiczny Leopardus

Nowy punkt McDonald's w Opolu to niejedyny potwierdzony nowy najemca w rozbudowanym Solaris Center. Drugim jest sklep zoologiczny Leopardus. Obecnie sieć ta ma 16 sklepów w centrach handlowych m.in. w Lublinie, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Będzie to jej pierwszy lokal w Opolu.

Wiadomo też już, że w rozbudowanym Solaris Center będzie się znajdować siłownia sieci Just GYM. To sieć automatycznych klubów fitness. Jak czytamy na stronie sieci, że to "przestronne, przyjazne użytkownikom, wypełnione sprzętem z najwyższej półki w ramach 6-ciu różnorodnych stref treningowych, eleganckie i dostępne 24h/7/365". Obecnie Just GYM ma siedem lokali w Polsce, m.in. w Elblągu, Krakowie i Płocku. Ten w Opolu ma być ósmym.

Rozbudowa Solaris Center w Opolu trwa od 2018 roku. Według ostatnich informacji inwestora, ma być zakończona w kwietniu. Do tego czasu część lokali znajdujących się w galerii ma być przeniesiona do nowej części, a ich miejsce zajmą nowi najemcy.

Nowa część galerii Solaris Center ma około 9 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Pomieści się w niej około 40 nowych sklepów i punktów usługowych.

