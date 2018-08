Podmuchy wiatru są zbyt silne, przez co wielki dźwig, który ma wynosić moduły na dach szpitala MSWiA w Opolu, nie może pracować. To oznacza, że ul. Korfantego zamknięta będzie dłużej niż planowano.

Największy dźwig w Polsce stoi na ul. Korfantego od wtorku. Jego poszczególne elementy przyjechały do Opola z Poznania na kilku pojazdach, ponieważ dźwig w całości nie byłby w stanie przejechać pod wiaduktami. Montaż wysięgnika oraz kratownicy o długości ponad 60 metrów zakończył się w czwartek.W piątek dźwig miał zacząć wynosić pierwsze moduły na dach szpitala MSWiA w Opolu. Ma z nich powstać dodatkowe, piąte piętro.Na przeszkodzie stanęła zmiana pogody. Jak słyszymy od jednego z pracowników nadzorujących prace, spadek temperatury powoduje zbyt silne podmuchy wiatru.- Normy bezpieczeństwa dopuszczają prace przy wietrze, którego prędkość w porywach osiąga 10 metrów na sekundę. Obecnie podmuchy mają 12 metrów na sekundę. Moduły ważą od 30 do 45 ton. Silny podmuch wiatru stwarzałby ryzyko uszkodzenia modułu bądź budynku szpitala – słyszymy.Dlatego robotnicy na ul. Korfantego czekają na poprawę pogody. To zaś oznacza poślizg w całej operacji wykonania nadbudowy szpitala MSWiA w Opolu.Według pierwotnych założeń całość miała być gotowa do końca tygodnia, a ul. Korfantego otwarta w poniedziałek, 13 sierpnia.- Otwarcie ul. Korfantego w połowie przyszłego tygodnia to termin optymistyczny. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że nastąpi za tydzień – mówi nam jeden z pracowników.Na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, który z powodu zamknięcia ul. Korfantego musiał przekierować linie tamtędy przejeżdżające na inne trasy, czytamy wręcz, że droga ta będzie zamknięta do odwołania.