Rozpoczyna się malowanie oznakowania na drogach Opola. Na których ulicach? [ZDJĘCIA]

Do prac przewidziano m.in. ulicę Spychalskiego. Oznakowanie poziome miejscami jest tam niewidoczne. Co więcej, po kilkukrotnym zamykaniu i otwieraniu buspasa biegnącego tą ulicą, trudno jednoznacznie ocenić, czy on nadal tam jest.

To ma się zmienić właśnie za sprawą nowego oznakowania. Malowanie pasów ma się rozpocząć w środę.

- Prace będą prowadzone poza godzinami największego ruchu, tak by nie były uciążliwe dla mieszkańców - informuje Adam Leszczyński, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

Oprócz ulicy Spychalskiego takie prace przewidziano też na ulicach Niemodlińskiej, Ozimskiej (na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Plebiscytowej i aleją Witosa) oraz Armii Krajowej (pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Katowicką a Fabryczną).

Adam Leszczyński przyznaje, że odświeżenie oznakowania przewidziane jest też na innych ulicach, ale postępy w pracach uzależnione są od pogody.

UWAGA kierowcy! Są nowe ZNAKI DROGOWE