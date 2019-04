Ruch wahadłowy na obwodnicy północnej Opola aż do jesieni [ZDJĘCIA]

Ruch wahadłowy na obwodnicy Opola obowiązuje od początku marca. Obejmuje odcinek o długości około 200 metrów, pomiędzy rondem przy Makro a węzłem będącym częścią obwodnicy piastowskiej, i jest sterowany sygnalizacją świetlną. Ograniczenie spowodowane jest łączeniem nowej, dwupasmowej drogi powstającej równolegle do obwodnicy w rejonie węzła, z istniejącą jezdnią.

Na samym początku ruch poprowadzony był nitką obwodnicy biegnącą w kierunku ronda. Od tego czasu na równoległej, nowej drodze ułożono asfalt i to na nią przeniesiono przejazd „wahadłem”. Nawierzchnię na starszej części obwodnicy usunięto i w przygotowaniu są prace przy podbudowie drogi.

Z powodu „wahadła” ruch na obwodnicy Opola potrafi się korkować. Jest to szczególnie odczuwalne w przypadku kierowców poruszających się od strony Wrocławia. I to pomimo faktu, że światło zielone dla pojazdów poruszających się z tego kierunku jest dłuższe niż dla tych, co jadą od strony ronda przy Makro. Część kierowców stara sobie z tym radzić zjeżdżając z obwodnicy we Wrzoskach, gdzie zjeżdżają na ul. Wrocławską i jadą nią aż do skrzyżowania z ulicą Partyzancką, którą wracają na obwodnicę północną.