Ruch wahadłowy na obwodnicy północnej Opola. Tworzą się duże korki [ZDJĘCIA]

Korki są po obu stronach drogi. Od strony Makro korek sięga aż po most nad Odrą. Z przeciwnego kierunku podobnie. Ruch wahadłowy obowiązuje na 200-metrowym odcinku obwodnicy północnej. Sytuacja ta potrwa od dwóch do trzech tygodni, w zależności od postępów prac przy łączeniu istniejącej drogi z nową dwupasmową jezdnią budowaną równolegle.

We wtorkowy poranek trwała jeszcze regulacja świateł. Wstępnie ustawione są jednak tak, że kierowcy jadący od strony Wrocławia mają 60 sekund światła zielonego, a ci poruszający się w kierunku przeciwnym, od ronda koło Makro, mają 40 sekund zielonego światła. Do tego dochodzi po około 30 sekund bufora, by pojazdy poruszające się zwężeniem mogły przejechać. Możliwe jest jednak, że w wyjątkowych okolicznościach światła będą wyłączone i to ludzie będą kierowali ruchem.

Same światła są wyposażone w czujniki wykrywające ruch pojazdów. Dlatego w godzinach wieczornych i nocnych, gdy ruch jest mniej intensywny, będą się dostosowywać do natężenia i płynniej zmieniać.

To pierwsza z szeregu zmian w organizacji ruchu, jakie będą wprowadzane w tym punkcie obwodnicy północnej Opola w kolejnych tygodniach.

UWAGA kierowcy! Są nowe ZNAKI DROGOWE