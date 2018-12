Rusza kolejny odstrzał sanitarny dzików na Opolszczyźnie

Co roku myśliwi dostają pulę na odstrzał dzikiej zwierzyny wynikającą z tradycyjnych planów łowieckich. Ministerstwo rolnictwa oraz Główny Inspektorat Weterynarii uważają jednak, że potrzebne są dodatkowe, tak zwane sanitarne odstrzały dzików. To ma doprowadzić do zmniejszenia populacji tych zwierząt w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

Powiatowy lekarz weterynarii z Kędzierzyna-Koźla wydał właśnie rozporządzenie o konieczności odstrzału prewencyjnego 47 dzików w rejonie tego miasta.

Na przykład w obwodzie łowieckim Raszowa łowczy mają upolować 9 sztuk, a w Dziergowicach 18.

Łącznie na Opolszczyźnie w ramach sanitarnego odstrzału odłowionych zostanie 100 zwierząt.

Zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w naszym regionie wciąż jest realne - przyznaje Wacław Bortnik, wojewódzki lekarz weterynarii. - Tylko od 26 listopada do 5 grudnia, a więc w ciągu 10 dni, w Polsce ujawniono ponad 100 przypadków ASF u dzików. Chore dziki migrują i stanowią zagrożenie dla zwierząt na dalszych terenach. Niepokojące jest pojawienie się przypadku ASF niedaleko województwa łódzkiego, ponieważ Opolszczyzna graniczy z tym regionem. Wcześniej alarm podniesiono w związku z ASF w Czechach.

Zaplanowany właśnie odstrzał sanitarny będzie jednak dużo mniejszy niż w zeszłym roku. Wówczas populacja miała się zmniejszyć o około 300 sztuk. Mniejsza liczba wynika głównie z coraz lepiej prowadzonych odstrzałów w ramach tradycyjnych planów, które są źródłem utrzymania kół łowieckich. W przypadku odstrzału sanitarnego myśliwy może przeznaczyć upolowaną sztukę na użytek własny lub przekazać do utylizacji.

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi.

Odstrzał prowadzony będzie przede wszystkim w terenie oddalonym do 30 kilometrów od autostrady A4. Inspekcja weterynarii i władze województwa obawiają się, że to właśnie na terenie dróg prowadzących ze wschodu na zachód Europy może pojawić się takie zagrożenie. Wystarczy, że z samochodu wyrzucone zostaną resztki zakażonego pożywienia, by doszło do epidemii.

