Ruszyła budowa wielkiej szopki w Szczepanowicach-Opolu. Sceny pod znakiem jubileuszy [ZDJĘCIA]

To będzie 20. szopka przy parafii w Szczepanowicach. Andrzej Toczek jest zaangażowany w jej realizację od samego początku. - W 1999 roku dwóch ówczesnych wikarych zaproponowało, aby stworzyć coś wyjątkowego na powitanie nowego milenium. Wtedy zrodził się pomysł powstania wielkiej szopki. Początkowo był to dodatek do elewacji, ale z biegiem lat zaczęliśmy zajmować cały przyparafialny plac - opowiada.

Zaangażowanie w budowę szopki nie było dla niego niczym niezwykłym. W żyłach Andrzeja Toczka płynie góralska krew, a już jako dziecko tworzył świąteczne szopki. - Największe miały wymiary dwa na pięć metrów. Wtedy nie spodziewałem się, że kiedyś przyjdzie mi tworzyć szopkę o wiele, wiele większą - mówi.

Przygotowania do powstania tegorocznej szopki ruszyły już miesiąc temu. Budowniczy spotykali się co sobotę, tworząc podstawowe elementy konstrukcyjne. Dopiero w ostatnią sobotę (15 grudnia) prace ruszyły z impetem, a na placu od samego rana uwijało się około 20 osób. Mają pracować codziennie, aż do wigilii.

Andrzej Toczek podkreśla, że fakt, iż to 20. taka szopka, będzie w niej odnotowany. - Będzie scena dziękczynna, na której wyrazimy wdzięczność dla wszystkich, którzy na przestrzeni lat byli zaangażowani w tworzenie tej szopki - tłumaczy.

- W tym roku odnotowujemy jeszcze dwa jubileusze. To 90-lecie parafii św. Józefa w Szczepanowicach, a także 150-lecie działalności sióstr franciszkanek, które prowadzą pobliski Zakład Opieki Leczniczej - wylicza Andrzej Toczek.

Do budowy szopki wykorzystanych będzie około 10 kubików drewna. Do tego dochodzi mnóstwo gwoździ i farby. Prawie wszystkie figury znajdujące się w szopce mają być ruchome, za sprawą ponad 30 silników. Na miejscu nie zabraknie też zwierząt.

- Będzie stado owiec, osiołki, konie, koza i ptactwo. Wszystkie pochodzą z gospodarstw parafian ze Szczepanowic - mówi Andrzej Toczek.

Dobrą okazją do obejrzenia szopki w Szczepanowicach będzie tradycyjne wspólne kolędowanie, które odbędzie się tam 26 grudnia. - Zaczynamy o godz. 15 od pastorałek, a pół godziny później rozpocznie się spotkanie z biskupem Andrzejem Czają. W programie jest też oczywiście wspólne odśpiewanie kolędy "Cicha noc" wraz z odpaleniem około trzech tysięcy sztucznych ogni. Na miejscu będą też wtedy ciepłe napoje oraz coś do jedzenia. W ten sposób chcemy uczcić wszystkie tegoroczne jubileusze - stwierdza Andrzej Toczek.

