Masz zdjęcie do tego tematu?

Specjalne ceny obowiązują tylko do 11 marca. Ilość biletów w przedsprzedaży jest ograniczona.

Od 3 do 8 kwietnia Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu będzie gościł najlepsze spektakle z całej Polski – Warszawy, Krakowa, Lublina, Supraśla, Kalisza oraz Katowic. Zobaczymy nowe interpretacje takich tekstów jak „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, „Dziady” Adama Mickiewicza, „Chłopi” Władysława Reymonta czy inscenizację „Nocy i dni” Marii Dąbrowskiej.43. OKT/„Klasyka Żywa” to sześć dni pełnych spektakli, koncertów, warsztatów i innych wydarzeń towarzyszących. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych.Tegoroczny Festiwal połączony będzie z przyznaniem nagród w ogólnopolskim konkursie „Klasyka Żywa”. Konkurs ma na celu docenienie najciekawszych inscenizacji polskiej literatury klasycznej.Bilety dostępne są online oraz w kasie teatru. Ilość biletów w przedsprzedaży jest ograniczona. Specjalne ceny obowiązują tylko do 11 marca.