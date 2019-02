Sala spotkań z kawiarenką u jezuitów w Opolu gotowa. Jak wygląda? [ZDJĘCIA]

W ramach remontu w budynku parafii powstała też sala zabaw dla dzieci oraz aneks kuchenny. Podczas prac okazało się też, że konieczne są dodatkowe, nieprzewidziane wcześniej roboty. Przykładem była konieczność wykonania nowej wylewki podłogowej w jednym z pomieszczeń. Okazało się, że koszty remontu rosną z planowanych 50 tys. zł do 100 tys. zł.

Na parterze budynku przy ul. Czaplaka w Opolu w przeszłości była sala parafialna. Na początku lat 90. w jej pomieszczeniach rozpoczęła działalność opolska księgarnia wydawnictwa WAM. Wyprowadziła się stamtąd z końcem minionego roku. Krótko potem wystartował remont pomieszczeń. O. Grzegorz Kramer chciał w nich stworzyć miejsce spotkań dla parafian. Do tej pory takie spotkania odbywały się na drugim piętrze budynku Xaverianum, przez co osoby starsze mogły mieć problem, by tam dotrzeć.

- Miałem obawy przed tą zbiórką. Czym innym jest wrzucanie postów do mediów społecznościowych, a czym innym próba zebrania niemałej kwoty. Bałem się porażki tej inicjatywy. Ale zostałem pozytywnie zaskoczony - przyznaje o. Grzegorz Kramer.

- Zaskakujące jest to, że inicjatywę remontu sali wsparło wiele osób spoza Opola. Wśród nich byli też ludzie z zupełnie odmiennych biegunów światopoglądowych. W promocji zbiórki wydatnie pomogły media oraz osoby prywatne. Ja sam rozesłałem setki maili. To było poniekąd cyfrowe żebractwo. Najważniejsze, że osiągnęliśmy cel. Za co chcę wszystkim serdecznie podziękować - mówi o. Grzegorz Kramer.

Proboszcz parafii jezuitów w Opolu podkreśla, że sam remont został już zakończony i rozliczony. Informacje o tym co ile kosztowało można znaleźć na stronie internetowej parafii. Znaczną część pieniędzy pochłonęła robocizna fachowców, którzy wykonali prace budowlane oraz nowe instalacje elektryczne i wodociągowo-kanalizacyjne. Do tego doszły zakupy mebli: stołów, krzeseł oraz regałów, których część nadal czeka na uzupełnienie książkami.

W bawialni jest tablica, pluszaki, zabawkowa kuchenka oraz inne zabawki. Ściany zdobią komiksowe kadry przygotowane przez jednego z parafialnych duchownych. W głównej sali uwagę zwraca witraż na jednym z okien, a także figura Jezusa, która przez lata stała w przyparafialnym ogródku, a która została odnowiona. Naprzeciwko wejścia wisi odmalowane okienko z dachu kościoła wraz z nazwą miejsca - Stara Księgarnia.

- Chcę podkreślić, że my tutaj nie zrobiliśmy w sumie niczego nadzwyczajnego. Kawiarenki działające przy parafiach nie są niczym niezwykłym. Zależało mi jednak na tym, aby to miejsce było ładne. Myślę, że to się udało - stwierdza o. Grzegorz Kramer.

W następną środę (6 marca) po wieczornej mszy św. odbędzie się tam spotkanie z doktorem Rafałem Parvi, który wyjaśni meandry bankowości. Kilka dni wcześniej ma się tam odbyć spotkanie dla seniorów.

Zaś pieniądze zebrane poprzez internetową zrzutkę ponad plan, mają być przeznaczone na modernizację kaplicy adoracji w kościele jezuitów.

Budżet alert - wszystkie informacje o budżecie obywatelskim