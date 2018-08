Opolski sanepid ma informację o 11 maluchach, które trafiły do szpitala po zatruciu salmonellą w przedszkolu nr 1 w Ozimku. Potencjalnie zakażenie może dotyczyć nawet 140 osób: dzieci oraz pracowników placówki.

- Przypadki zakażenia wystąpiły we wszystkich grupach wiekowych dzieci, a to może sugerować, że źródłem nie było dziecko, ale właśnie osoba z personelu - wyjaśnia Bogusława Korczyńska-Rożek. - Pracownicy, u których zakażenie potwierdzi się, zostaną odsunięci od kontaktu z żywnością. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby zajmowali się dziećmi. Oczywiście pod warunkiem przestrzegania zasad higieny.

- W przypadku salmonelli materiałem zakaźny jest kał, dlatego aby nie doszło do zakażenia, ważne jest zachowanie podstawowych zasad higieny, szczególnie po skorzystaniu z toalety - mówi Bogusława Korczyńska-Rożek z opolskiego sanepidu. - O umyciu rąk trzeba też pamiętać podczas obróbki jaj oraz surowego mięsa.

Informację, że w przedszkolu nr 1 w Ozimku działającym przy ul. ks. Kałuży, mogło dojść do zatrucia salmonellą sanepid otrzymał na początku ubiegłego tygodnia.- W placówce zostały pobrane próbki do badań m.in. ze sprzętu i z rąk personelu - wyjaśnia Bogusława Korczyńska-Rożek z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu. - Skierowano też na badania osoby, które trafiły do szpitala bądź przychodni. Teraz systematycznie spływają do nas wyniki. W niektórych próbkach wynik był dodatni, czyli stwierdzono w nich obecność bakterii salmonelli.Wiadomo, że do szpitala z podejrzeniem zatrucia salmonellą trafiło 11 maluchów.Danych na temat tego, ile dzieci skorzystało z pomocy lekarza rodzinnego sanepid nie ma. Przebadanych zostało też 20 pracowników przedszkola, bo z dużym prawdopodobieństwem to tu należy szukać źródła choroby.W tej sytuacji gmina będzie musiała zorganizować pracę przedszkola tak, by mogło ono funkcjonować mimo braków kadrowych.- W grę wchodzą dwa warianty - mówi Dorota Kowalczyk, dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku. - Przygotowanie posiłków można zlecić firmie cateringowej lub zatrudnić do pracy w kuchni osoby na zastępstwo.Rodzie dzieci zostali poinformowani o sprawie. Sanepid uspokaja jednak, że nie ma zagrożenia epidemią.