Samorządy zabiegają o budowę kolejnych obwodnic na Opolszczyźnie. Radni Głuchołaz wysyłają apel do premiera

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje projekt modernizacji drogi nr 40, która biegnie przez centrum Głuchołaz do granicy.

Prace mają ruszyć za dwa lata i będzie to bardzo poważna inwestycja.

Wyburzony zostanie m.in. most na rzece Białej w centrum, za mostem powstanie rondo, co wymusza zburzenie budynku wielorodzinnego. Nowy most będzie leżał o 1 metr wyżej od obecnego, z powodów przeciwpowodziowych, co zasłoni światło w części sąsiednich domów.

Jedna z ulic do starówki zostanie odcięta od głównej drogi, co skomplikuje lokalną komunikację.

Koszt prac to kilkanaście milionów złotych.

- Takie rozwiązanie nie rozwiąże naszych lokalnych problemów, a wręcz przyniesie nowe – komentuje wiceburmistrz Roman Sambor. - Przede wszystkim nie wyprowadzi coraz większego ruchu samochodów ciężarowych z centrum miasta, a mieszkańcy ul. Kraszewskiego już się skarżą, że od ciężarówek pękają im budynki.

Obecnie „krajówką” przez Głuchołazy dziennie przejeżdża 9 tysięcy pojazdów. Szacunki mówią, że za kilka lat będzie to nawet 22 tysiące aut na dobę. Tymczasem w gminnym studium zagospodarowania przestrzennego i w wojewódzkim planie przestrzennym jest pokazana 6-kilometrowa obwodnica miasta, prowadząca od krajówki przez Bodzanów, nowy most na Białce do rejonu parkingu przy przejściu granicznym do Mikulovic.

- Według naszych szacunków koszt budowy obwodnicy to ok. 100 mln zł. - komentuje wiceburmistrz Sambor. - Czy nie lepiej więc zrezygnować z remontu, dołożyć trochę pieniędzy i wybrać rozwiązanie docelowe?

Nowa rada gminy jednogłośnie poparła apel do premiera, bo wpisanie obwodnicy do krajowego programu wymaga rządowych decyzji i wieloletnich starań i zabiegów czyli tzw. lobbingu. Dlatego apel Głuchołaz trafi też do parlamentarzystów.

Bo choć obwodnica Głuchołaz jest w planach przestrzennych od 10 lat, dyrektor opolskiego GDDKiA na spotkaniu z mieszkańcami był zdziwiony ta propozycją.

Obecnie w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2025 roku na Opolszczyźnie znajduje się 5 obwodnic.

Obwodnica Myśliny jest w trakcie budowy.

W maju GDDKiA wybrało wykonawcę obwodnicy Niemodlina w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

W październiku wyłoniono wykonawcę obwodnicy Kędzierzyna, w podobnym systemie.

W październiku ogłoszono też przetargi na zaprojektowanie i wbudowanie obwodnicy Olesna i Praszki.

Trwają polityczne zabiegi, żeby do programu wpisać jeszcze obwodnicę Brzegu, Strzelec Opolskich i wschodnią Prudnika. Najbardziej zaawansowany jest Brzeg. 6 listopada GDDKiA ogłosiła przetarg na Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowe tej drogi.

OPOLSKIE INFO [23.11.2018]