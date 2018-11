Sceny jak z filmu na Niemodlińskiej w Opolu. Ruszył z kobietą na masce auta, a potem ją zrzucił na jezdnię

12 listopada, czyli wolny poniedziałek po Święcie Niepodległości, na długo pozostanie w pamięci mieszkańców budynku przy ul. Niemodlińskiej 18 w Opolu. Rano na posesję wjechała srebrna skoda.

- Kierowca zaparkował w taki sposób, że zastawił wyjazd - mówi Adam Ossowski, który mieszka z rodziną w budynku przy ul. Niemodlińskiej 18. - Za kierownicą siedział syn sąsiadów. Żona poinformowała go, że za moment wyjeżdżamy do rodziny, więc powinien przeparkować auto. Zignorował to, zaczął tylko coś marudzić pod nosem.

Kobieta straciła cierpliwość i zadzwoniła na policję, a dyżurny poinformował ją, że wysyła na miejsce patrol.

- Wtedy ten mężczyzna zorientował się chyba, że to nie są przelewki, podszedł do mojej żony, zaczął ją szarpać, a ona wyczuła od niego woń alkoholu. Ewa powiedziała o tym policjantowi i on poradził, żeby go zatrzymała do czasu przyjazdu patrolu - relacjonuje pan Adam.

Kobieta wzięła sobie do serca tę radę i robiła wszystko, aby udaremnić kierowcy wyjazd.

- Ewa stanęła za samochodem i odcięła kierowcy drogę ucieczki - opowiada jej mąż. - Zdenerwował się wtedy i powiedział, że ją potrąci.