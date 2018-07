Mam sportowy samochód, który pasuje do mojego stylu życia. Jest wydajny i niezawodny na drodze. Mam CUPRĘ. SEAT już od ponad 20 lat spełnia marzenia kierowców. W ciągu dwóch dekad koncepcja CUPRY ewoluowała – od auta dla młodych osób, poszukujących wrażeń po zaprezentowanego we Frankfurcie nowego Leona CUPRA R z silnikiem o mocy 310 KM – najmocniejszego w historii marki.

Pierwsza CUPRA ujrzała światło dzienne w 1996 roku, po tym jak Ibiza Kit Car wygrał Rajdowe Mistrzostwa Świata w kategorii aut 2-litrowych. Od tego momentu hiszpański producent konsekwentnie rozwija swój zwycięski samochód. Dodaje do niego mocy, prezentując kolejne modele kipiące sportowym charakterem, zapewniające niesamowitą przyjemność z jazdy, kuszące bogatym wyposażeniem. Ta kombinacja niezmiennie trafia w gusta kierowców, poszukujących dynamicznych aut ze szczególną mocą.



Litera R przy CUPRZE pojawiła się po raz pierwszy pod koniec 2000 roku. SEAT Ibiza CUPRA R 1.8 20VT, był pierwszym modelem opracowanym przez SEAT Sport. Powstało zaledwie 200 egzemplarzy, które rozgrzewały emocje kierowców. Ci mieli do dyspozycji 180-konny silnik i sportowe zawieszenie. Miłośnicy Leona otrzymali z kolei siłę 210 koni mechanicznych, wyciskanych z 1,8-litrowego turbodoładowanego silnika. Nowa CUPRA do 100 km/h rozpędzała się w 7,2 s i osiągała maksymalną prędkość 237 km/h. I chociaż dziś osiągi tego modelu już nie imponują tak jak siedemnaście lat temu, to magia CUPRY wciąż wisi w powietrzu, podbita przez swoje najnowsze wcielenie.



Od momentu pojawienia się w aktualnym wcieleniu „zwyczajne” odmiany Leona CUPRA kroczą od sukcesu do sukcesu. W 2014 roku SEAT z czasem 7:58 min ustanowił rekord okrążenia toru Nürburgring w kategorii modelu przednionapędowego, by rok później powtórzyć ten wyczyn w odmianie kombi z wynikiem 7:58,12 min. Spośród sportowych kompaktów CUPRA należy do absolutnej czołówki sprzedaży. W ostatnim roku skusiło się na nią 9000 nabywców, z czego 8300 pochodziło z Europy. Oznacza to, że hiszpańskie auto było jednym z pięciu najchętniej wybieranych modeli w swojej kategorii.



Najmocniejsze wyposażenie w historii



SEAT Leon CUPRA R otwiera nowy rozdział modeli spod znaczka CUPRA. Ekscytująca wersja CUPRA o mocy 300 KM z napędem na cztery koła dostępna jest w limitowanej wersji 799 sztuk. Leon CUPRA R to niezmiennie imponujące osiągi, najnowsza technologia i sportowy charakter. Jednak z mocą 310 KM, z poszerzonym nadwoziem, licznymi elementami z włókna węglowego i sportowym wnętrzem jest najmocniejszym drogowym SEAT-em w historii.



Oto CUPRA – marzenie, które zmieniło SEAT-a.



