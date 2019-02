Sebastian Paroń nie będzie wicedyrektorem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Został wiceprezesem Zakładu Komunalnego

Obecnie Sebastian Paroń jest wicedyrektorem Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu. Z jednostką związany jest od wakacji 2017 roku. Wtedy prezydent Arkadiusz Wiśniewski oddelegował go do kierowania CWK po tym, gdy ratusz postanowił nie przedłużyć umowy w Beatą Polaczek, która była dyrektorką jednostki przez pół roku.

W listopadzie 2017 roku konkurs na nowego dyrektora CWK wygrał Patryk Stasiak. Obowiązki mógł jednak podjąć dopiero z początkiem 2018 roku. Dlatego Sebastian Paroń pozostał w jednostce do końca 2017 roku.

Jednocześnie sam w momencie wyboru nowego dyrektora CWK wygrał konkurs na nowo utworzone stanowisko pełnomocnika prezydenta ds. społecznych, o czym w kuluarach ratusza mówiono jeszcze podczas naboru. Stanowisko to miało mu zapewnić miękkie lądowanie po tym, gdy rząd PiS wymusił na samorządach likwidację etatów doradców. Sebastian Paroń był bowiem doradcą Arkadiusza Wiśniewskiego od końcówki 2014 roku, od momentu, gdy ten wygrał wybory na prezydenta Opola. Był też pełnomocnikiem jego komitetu wyborczego i w 2014, i w 2018 roku.

W roli pełnomocnika prezydenta ds. społecznych Sebastian Paroń występował tylko kilka tygodni. Na początku 2018 roku został przeniesiony na stanowisko wicedyrektora CWK już na stałe.

- Gdy pojawiłem się w CWK, sytuacja była tam napięta. Szwankowały zarówno relacje pracownicze, były trudności finansowe. Od tego czasu jednostka stanęła na nogi i mogę chyba powiedzieć, że spełniłem swoje zadanie – mówi Sebastian Paroń.

- Z drugiej strony jest Zakład Komunalny. To spółka, która większości mieszkańców Opola kojarzy się nadal ze składowiskiem odpadów przy ul. Podmiejskiej oraz administrowaniem cmentarzami. Tymczasem ZK ciągle się rozwija. 10 lat temu spółka zatrudniała około 30 osób, teraz daje pracę 80 ludziom. Obejmuje swoim działaniem kolejne obszary funkcjonowania miasta. Sprawnie zarządza strefą płatnego parkowania, administruje częścią zieleni w mieście, odpowiada za holowanie samochodów z ulic. Wkrótce jej zakres działalności jeszcze się poszerzy. Najwyraźniej uznano, że prezes Andrzej Czajkowski potrzebuje wsparcia w tym procesie i stąd moje zaangażowanie – tłumaczy Sebastian Paroń.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, informuje, że Zakład Komunalny to stale rozwijająca się spółka, przed którą stoją nowe wyzwania i stąd konieczność utworzenia stanowiska wiceprezesa. - Decyzję o tym podjęła rada nadzorcza spółki. Ona również postanowiła zaangażować na to stanowisko pana Sebastiana Paronia. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski popiera ten wybór - mówi.

Pytana o to, czy na stanowisko wiceprezesa ZK były brane pod uwagę także inne kandydatury, Katarzyna Oborska-Marciniak odsyła do rady nadzorczej spółki. Podobnie jest w przypadku pytania o wysokość zarobków Sebastiana Paronia na nowym stanowisku.

Andrzej Leszczyński, przewodniczący rady nadzorczej Zakładu Komunalnego, wskazuje, że przed spółką m.in. konieczność budowy nowego cmentarza, a także zwiększenie zakresu działań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

- W statucie spółki zapisany jest zarząd wieloosobowy. Do tej pory do kierowania wystarczył jeden człowiek, ale wobec regularnego rozwoju działalności, w tym planu wejścia na zupełnie nowe obszary, konieczne było zatrudnienie osoby, która odciąży prezesa – mówi. - Do końca tego roku nie przewidujemy dalszego poszerzania zarządu, ale nie można tego wykluczyć w przyszłości – dodaje.

Czym jeszcze ma się zajmować Zakład Komunalny? Nieoficjalnie słyszymy, pod uwagę brane jest wejście spółki na rynek odbioru odpadów.

Pytany o to, Sebastian Paroń mówi, że niczego nie można wykluczyć. – Prezydent szuka najlepszej opcji, tak, aby usługa odbioru odpadów była najmniej dolegliwa kosztowo dla mieszkańców w obliczu otaczających nas podwyżek cen odbioru śmieci w innych miastach. Dlatego analizowana jest optymalizacja w tej kwestii – stwierdza.

