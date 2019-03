Sezon motocyklowy 2019 zaczyna się w Opolu. Motocykliści spalili marzannę. Kilkaset maszyn przyjechało pożegnać zimę

Policja prowadzi postępowanie ws. kierowców jadących autostradą A4 pod prąd. "Chamstwo drogowe" [FILM +18]

Po piątkowym wypadku na autostradzie A4 pod Strzelcami Opolskimi część kierowców postanowiła wykorzystać „korytarz życia”, by pod prąd wyjechać z korka. Policja dąży do ich ukarania. - To zwyczajne chamstwo na drodze - ocenia Ireneusz Sołek, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictw...