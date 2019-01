Siatkówka. Reprezentacja Polski znów wystąpi w Opolu. I to zarówno męska, jak i żeńska!

- Polski Związek Piłki Siatkowej docenia fakt, że Opole już kilkakrotnie sprawdziło się podczas organizacji prestiżowych siatkarskich imprez - powiedział Jacek Sęk, wiceprezes PZPS. - Ostatnie dwie duże imprezy, czyli Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy w 2017 roku oraz majowy mecz reprezentacji Polski z Kanadą cieszyły się dużą popularnością. Stąd też zadecydowaliśmy, że teraz chcemy też w Opolu pokazać reprezentację kobiet.

Tym samym Biało-Czerwone będą występować w Stegu Arenie w dniach 21-23 maja (wtorek-czwartek), podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów. Szykują się bardzo ciekawe starcia z ich udziałem, ponieważ przeciwniczkami Polek w stolicy naszego regionu będą reprezentacje Włoch, Niemiec oraz Tajlandii.

Co jednak godne podkreślenia, nasze siatkarki zawitają do Opola już na kilka dni przed rozpoczęciem docelowej imprezy.

Polki przyjadą do nas już 16 maja i przez kilka dni będą trenować w Stegu Arenie - wyjaśniał Przemysław Zych, wiceprezydent miasta. - Tak długi czas pobytu kadrowiczek w naszym mieście sprawia też, że prawdopodobnie uda nam się zorganizować kilka ich spotkań z uczniami w opolskich szkołach.

- Opole mocno stawia na rozwój żeńskiej siatkówki, co widać po występach drużyny Uni Opole na poziomie 1 ligi - dodawał z kolei prezydent Arkadiusz Wiśniewski. - Jej ostatnia imponująca seria zwycięstwa, która pokazała, że jest w stanie walczyć o najwyższe cele, oraz stale wzrastająca frekwencja na jej meczach w Stegu Arenie dały nam możliwość jeszcze mocniejszego rozwinięcia tej dyscypliny w wydaniu kobiecym, pokazania jej w międzynarodowym wymiarze.

Polacy wrócą zapewne już z nowym zawodnikiem

Nieco ponad dwa miesiące po turnieju Ligi Narodów, w Opolu zagości z kolei męska reprezentacja Biało-Czerwonych. Mecz towarzyski z jej udziałem odbędzie się 27 bądź 28 lipca (sobota lub niedziela). Nie jest też jeszcze dokładnie ustalone, z kim Polacy się w nim zmierzą. Możliwe są dwie opcje: reprezentacja Niemiec albo Serbii.

Kwestia przeciwnika Polaków powinna zostać rozstrzygnięta do końca marca - zaznaczał Sęk. - Zostawiamy ją do ustalenia selekcjonerowi Vitalowi Heynenowi i całemu sztabowi szkoleniowemu. Niezależnie jednak od tego, z kim zmierzą się nasi reprezentanci, na pewno spotkanie to będzie atrakcyjne zarówno pod względem sportowym, jak i marketingowym.

Dla męskiej kadry będzie to już drugi występ w Stegu Arenie od momentu oddania tego wyremontowanego obiektu do użytku we wrześniu 2017 roku. W maju pokonała ona w nim, także w towarzyskim boju, Kanadę 3:2. Teraz jednak aktualni mistrzowie świata mają wystąpić w Opolu wzmocnieni dodatkowym zawodnikiem, gwiazdą światowej siatkówki - naturalizowanym Kubańczykiem Wilfredo Leonem. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to dla niego jeden z pierwszych oficjalnych występów w polskiej reprezentacji.

- Występy obu kadr narodowych w Stegu Arenie będą dla nich ważnym etapem przygotowań do najważniejszych turniejów w 2019 roku - mistrzostw Europy oraz kwalifikacji olimpijskich - podsumowywał Sęk.