Siatkówka. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zaczęła rok 2019 od niepowodzenia. Przegrała z Jastrzębskim Węglem w Memoriale Leszka Opałacza

Do wyniku tej konfrontacji nie należy jednak przykładać zbyt dużej wagi, ponieważ dla obu drużyn miała ona wymiar czysto szkoleniowy. Celem kędzierzynian było przede wszystkim to, by na przełomie 2018 i 2019 roku całkowicie nie wypaść z rytmu meczowego.

Swoje poprzednie spotkanie rozegrali oni bowiem 22 grudnia, kiedy to pokonali Skrę Bełchatów 3:1 na zakończenie pierwszej części fazy zasadniczej. I jako że rozegrali awansem zaplanowany pod koniec ubiegłego roku mecz z MKS-em Będzin, a z PlusLigi niedawno wycofała się Stocznia Szczecin, kolejne starcie o stawkę czeka ich dopiero 15 stycznia. Wtedy to zagrają oni w Gliwicach z Cucine Lube Civitanova w 3. kolejce Ligi Mistrzów.

Do tego starcia zostało jednak jeszcze ponad tydzień, więc potyczka z Jastrzębskim nie była tak naprawdę dla ZAKSY nawet próbą generalną przed bojem z wicemistrzem Włoch. Co prawda rozpoczęła ona mecz w Niemodlinie w niemal najmocniejszym składzie (Benjamin Toniutti, Sam Deroo, Mateusz Sacharewicz, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek oraz libero Paweł Zatorski), ale potem trener Andrea Gardini dał pograć wielu zmiennikom.